Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja - Svetog proroka Zaharije i njegove supruge, pravedne Jelisavete.

Otac svetog Jovana Preteče bio je sveštenik iz plemena Aronova.

U vreme cara Iroda, detoubice, služio je Zaharija jednoga dana u hramu u Jerusalimu, kada mu se u oltaru javio anđeo Božji.

Zaharija se uplašio, a anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija. I objavi anđeo Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina, prema molitvama njihovim.

A oboje su bili stari, i Zaharija i Jelisaveta.

Kada Zaharija posumnja u reči nebesnog vesnika, reče mu anđeo: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom. I onemi Zaharija od toga časa, i ne progovori sve dok mu se sin ne rodi, i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga.

Kasnije, kada se rodi Gospod Isus i kada Irod poče ubijati decu Vitlejemsku, posla Irod ljude da nađu i Zaharijinog sina i da ga ubiju, jer ču Irod o svemu što se dogodi sa Zaharijom i kako se rodi Jovan.

Videvši vojnike, Jelisaveta uze Jovana u ruke i pobeže s njim od kuće, po kamenitim i pustim mestima. A kada vide vojnike da je jure, ona povika gori: Goro Božja, primi majku s detetom! I otvori se stena i sakri u sebi majku i dete.

Irod razjaren što Jovan ne bi posečen, naredi te posekoše Zahariju pred oltarom.

Krv Zaharijina prosu se po mermeru i stvrdnu se kao kamen, i osta tako kao svedočanstvo zločina Irodova.

A tamo gde se sakri Jelisaveta sa Jovanom otvori se pećina, i voda proteče i palma rodna izraste Božjom silom. 40 dana po smrti Zaharijinoj upokoji se i blažena Jelisaveta.

I osta mladenac Jovan u pustinji, hranjen anđelom i čuvan Božjim Promislom do onoga dana kada je trebalo da se javi na Jordanu.

MOLITVA KOJU TREBA IZGOVORITE Obučen u svešteničke odežde, premudri, po zakonu Božijem žrtve paljenice si blagougodno prinosio, proroče Zaharije, i bio si svećnjak i svedok tajni. Znamenja blagodati u tebi si nosio, svemudri, i mačem si bio ubijen u hramu Božijem, Hristov proroče, sa Pretečom moli da se spasu duše naše.