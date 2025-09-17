Slušaj vest

Svako dete ima pravo na bezbednu i kvalitetnu zdravstvenu negu od samog početka života. Zbog ubrzanog razvoja i različitih obrazaca bolesti, deca su izložena većim rizicima ukoliko se lečenje ne prilagodi njihovom uzrastu.

Upravo iz tog razloga je obeležen Svetski dan bezbednosti pacijenata, pod sloganom "Bezbednost pacijenata od samog početka".

Bojan Trkulja Foto: Kurir Televizija

- Upravo treba reći da deci ne treba davati terapiju koja nije za njih namenjena. Postoje jako striktne indikacije koje kažu koji lekovi, u kojim slučajevima i kojoj deci mogu da se daju, to što je neki lek efikasan na odrasloj populaciji ne znači da se može bezbedno i efikasno davati i deci. Zbog toga je prva i osnovna mera, naravno, ne davati lekove deci na svoju ruku već slušati, šta zdravstveni radnik kaže - kaže dr Bojan Trkulja, generalni direktor INOVIA i dodaje:

- Svakako svaki lek, ne samo kod dece, već i kod odraslih, moj savet je da se uvek pročita detaljno upustva o primeni leka koji se nalazi u svakoj kutiji leka i u kojim su izlistani čak i oni najređi neželjeni efekti odnosno neželjena dejstva koja mogu da se pojave. Zašto je to bitno, zato što kada znamo da je nešto potencijalno loša strana primene određenog leka, veća je šansa da ćemo uhvatiti rano evetualnu pojavu simptoma, samim tim veća je šansa i da izbegnu veće štete od primene takvih lekova kod pacijenata kojima nisu namenjeni.

Stručnjaci savetuju da je komunikacija sa roditeljiima dece ključna u prevenciji neželjenih dejstava:

Ana Popović Foto: Kurir Televizija

- Pre svega što su deca, takva kategorija, da ne možete da komunicirate direktno, odnosno posmatramo pacijenta od rođenja pa do devete godine, onda nam je neophodno potrebna pomoć njihovih roditelja, dakle direktna komunikacija sa njihovim roditeljima, da bismo mogli da ispravimo da li lek deluje na pravi način i da li se pojavilo neko neželjeno dejstvo. Za prijavljivanje neželjenog dejstva potrebna je saradnja sa roditeljima, koji će dalje sarađivati sa detetovim ordinirajućim lekarom, koji će na pravilan način dalje prijaviti neželjeno dejstvo leka - kaže dr Ana Popović, direktor GENEZIS.

Bezbednost pacijenata počinje od prvog kontakta sa zdravstvenim sistemom. Racionalna upotreba lekova, preventivni pregledi i odgovorno ponašanje pacijenata i lekara ključ su sigurnog lečenja.

Svetski dan bezbednosti pacijenata Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs