Beograd na vodi dobio je najmoderniju državnu školu u prestonici - objekat se prostire na 9.500 kvadrata, a osim najsavremenije opreme, škola poseduje 18 učionica, amfiteatar, biblioteku, botaničku baštu, najsavremeniji kabinet za informatiku, muzički kabinet sa klavirom, fiskulturnu salu sa sportskim podom...

OŠ "Isidora Sekulić" moći će da primi 480 učenika od prvog do osmog razreda, po dva odeljenja svakog razreda, a ustanovu je obišao prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Najmodernija škola Foto: Boba Nikolic

- Ovo izgleda fantastično. Čekamo upotrebnu dozvolu, negde polovinom oktobra najkasnije, i onda ćemo ovde imati prilike da vidimo stotine mališana - rekao je Mali, koji je u fiskulturnoj sali odigrao partiju stonog tenisa i zaigrao košarku.

1/7 Vidi galeriju Najmodernija škola u Beogradu Foto: Boba Nikolic

Obišao je i novi državni vrtić od 3.000 kvadrata, koji se nalazi pored škole.

Ministar zaigrao stoni tenis Foto: Boba Nikolic

- Ovo su najmoderniji vrtić i škola ovde u Beogradu. Mi stati nećemo, Srbija će nastaviti da raste i da se gradi. Ovakve škole i vrtiće otvaraćemo u celoj zemlji. Još jedna lepa prilika da vidimo kako vodimo računa o onima koji su budućnost naše Srbije - naveo je ministar.

1/5 Vidi galeriju Najmoderniji vrtić Foto: Boba Nikolic

Još se čeka opština Savski venac da da ime vrtiću.

Zorana Burlić, generalna direktorla "Belgrejd voterfronta" Foto: Boba Nikolic

- Okruženje je dosta inspirativno, zeleno, dosta smo pažnje u samom konceptu i dizajnu škole posvetili tim otvorenim prostorima za druženje i za igru. Deca mogu doći u školi biciklama, predvideli smo 40 vezova za bicikle. Botanička bašta će pružiti priliku đacima da imaju časove u nekom drugačijem okruženju, možda i časove iz biologije na otvorenom. Posadili smo puno biljaka i stabala iz celog sveta, iz Japana, iz Kine, iz Čilea - naglasila je Zorana Burlić, generalna direktorla "Belgrejd voterfronta".