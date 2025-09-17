Slušaj vest

Porodica iz Srbije koja trenutno letuje u Paraliji s decom tvrdi da je ostala bez para jer su izgubili novčanik u kome je bilo 350 evra, a tek treba da se vrate nazad i na sve to mališani su se i razboleli.

Njihov apel za pomoć pojavio se u Fejsbuk grupi Grčka info i izazvao lavinu komentara.

- Apel za pomoć! Hitno potrebna pomoć. Sinoć smo izgubili novčanik dok smo išli u privatnu ambulantu za pregled i lek za dete. Novčanik je crne boje i imalo je oko 350 evra u njemu. Takođe smo pre toga šetali po gradu i sad kad smo krenuli po hleb, doručak vidimo nema novčanika. Ako je neko našao neka se javi, ako neko može neka pomogne. Nemamo za hranu ovde smo sa troje dece, od toga dvoje dobili virus i temperaturu nemamo za gorivo za nazad. Molim samo bez loših komentara ionako smo se našli u lošoj i nezavidnoj situaciji. U novčanik je bio samo novac sav dokumenta su u autu ostala srećom - navodi se u objavi.

Porodica izgubila novčanik pun para na letovanju Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Pojedini građani su posumnjali da se radi o prevari i klasičnoj iznudi novca, dok su se drugi javili odmah da pomognu.

- Gde da se nađemo ja ću da vam dam 50 evra? - pitao je jedan član grupe, dok je drugi dodao:

- Baš me zanima ishod situacije. Siguran sam kad se nađete da ćeš proceniti jesu li prevaranti ili ne. Meni lično je sumnjivo to što ističe u prvi plan decu. Javi ako te ne mrzi šta si uradio i da li si im dao novac.

U komentarima su neki predložili i da se sakupi 30, 40 ljudi koji su u tom letovalištu i da daju svi po 10,15 evra, koliko ko može i da se pomogne ljudima.

Deca se razbolela na letovanju, a potreban je i novac za povratak Foto: Shutterstock

- Baš su u teškoj situaciji bez para, a deca bolesna! Niko neće osetiti, a njima će mnogo značiti! Tamo puno naših ima - navodi se u komentaru, dok je autor objave naglasio da nije prevarant i da svakome može da se desi.