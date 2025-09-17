Slušaj vest

Cilj „Elektroprivrede Srbije“ je da zadrži veliki udeo na tržištu električne energije i u proizvodnji u i snabdevanju i to neće biti nimalo lak zadatak. Ključan je način na koji će biti postavljen odnos sa nezavisnim proizvođačima električne energije koji traže svoje mesto na tržištu i koji su s jedne strane, dok su s druge strane energetske kompanije kao što je EPS koje su manje privilegovane, a istovremeno su u vreme energetske tranzicije ključne za energetsku sigurnost - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS na panelu u okviru konferencije OIE Srbija 2025.



On je istakao da EPS ide putem tranzicije i to potvrđuje novim projektima, pre svega strateškim, kao što je reverzibilna hidroelektrana „Bistrica, ključnog za veći udeo OIE u budućnosti, kao i projektom 1 GW solarnih elektrana sa baterijskim skladištem.

- Bez novih proizvodnih kapaciteta, pre svega RHE “Bistrica” i 1 GW solara, razvoj kompanije bi bio ugrožen dok bi istovremeno energetska sigurnost Srbije bila u rukama nezavisnih proizvođača energije i trgovaca- poručio je prvi čovek EPS.

Dodao je i da će uskoro na mreži biti i prvi megavati iz prvog vetroparka EPS u Kostolcu i ponovio da EPS želi da da svoj doprinos energetskoj tranziciji i zacrtanim ciljevima. Zato je od izuzetne važnosti da se poštuju rokovi realizacije projekata.

- Doneli smo značajne poslovne odluke baš sa tim ciljem, da idemo hrabro napred, da probamo da zadržimo veliki udeo na tržištu i kada je reč o proizvodnji i kada je reč o snabdevanju električnom energijom. Imamo i znanje i stručnost, spremnost za uvođenje novih tehnologija, potrebno je više odlučnosti i hrabrosti za donošenje strateških odluka koje će celokupnu energetiku Srbije i samim time i EPS zadržati na liderskoj poziciji u regionu i šire. Zaista sam uveren u to – rekao je Živković.