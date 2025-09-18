Slušaj vest

Mala Gospojina, praznik rođenja Presvete Bogorodice, slavi se 21. septembra po novom kalendaru.

U našem narodu ovaj praznik se izuzetno poštuje, jer se smatra danom radosti - na svet je došla Presveta Bogorodica, majka Gospodnja. S obzirom da je reč o prazniku koji je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, mnogi su u dilemi da li bi na taj dan trebalo da poste ili ne.

Mala Gospojina je praznik radosti i nade. Spada u takozvane nepokretne praznike, jer se uvek proslavlja istog datuma - 21. septembra. Crkva ovim praznikom podseća da je rođenje Bogorodice uvod u sve ono što će uslediti - rođenje Isusa Hrista i spasenje čovečanstva. Vernici će obeležiti ovaj praznik odlaskom na liturgiju i sprovođenjem niza običaja, a mnogi ne znaju da li će se ogrešiti ako se na ovaj dan ne pridržavaju pravila posta.

Da li se posti na Malu Gospojinu Foto: Printscreen/Youtube

Na Malu Gospojinu se ne posti, osim ako taj dan "padne" u sredu ili petak - tada vernici poste po pravilu crkve, na vodi. Dakle, ovo nije strogi posni praznik poput Velike Gospojine ili Božićnog posta, već dan u kome vladaju praznična radost i okupljanje porodice. Kako Mala Gospojina ove godine "pada" u nedelju, trpeza bi trebalo da bude mrsna i raskošna.

Običaji na Malu Gospojinu

U tradiciji srpskog naroda, Mala Gospojina se smatra i krajem leta i početkom jeseni. Ljudi su verovali da tada počinje period kada se „uzima zimsko ruho“, da se priroda polako umiruje i priprema za zimu.

Običaj je bio da se na ovaj dan ne radi ništa teško u polju, već da se porodica okuplja oko trpeze i molitve.

Slavi se rođenje majke Gospodnje Foto: Profimedia

Mala Gospojina je dan koji posebno svetkuju devojke i žene; one obavezno odlaze u crkvu na liturgiju i upućuju molitve Presvetoj Bogorodici koja je zaštitnica žena i dece. U narodu se veruje da deca koja se rode na Malu Gospojinu imaju posebnu zaštitu i blagoslov Majke Božije.

Veruje se da na dan rođenja Presvete Bogorodice ništa ne bi trebalo davati iz kuće - da "sreća ne bi izašla".

Mnoge porodice u Srbiji Malu Gospojinu slave kao krsnu slavu.