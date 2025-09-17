Koristi se kod odraslih osoba koje imaju:

- Indeks telesne mase (ITM) od 30 kg/m2 ili veći (gojaznost)

- ITM od 27 kg/m2 i manji od 30 kg/m2 (prekomerna telesna masa) i zdravstvene probleme povezane sa telesnom masom, kao što su dijabetes, visok krvni pritisak, poremećen nivo masti u krvi, disajne probleme u snu (opstruktivna apneja u snu) ili su imali srčani udar, moždani udar ili problem sa krvnim sudovima

- kod adolescenata uzrasta od 12 godina i starijih koji imaju gojaznost i telesnu masu >60 kg

Primena leka:

- preporučena doza od 2,4 mg jednom nedeljno

- počinje malom dozom (0,25 mg jednom nedeljno), koja se postepeno povećava tokom 16 nedelja lečenja

- primenjujete sami pod kožu (supkutanom injekcijom), najbolja mesta prednja strana nadlaktice, butina ili stomak

- ako je moguće, istog dana svake sedmice u bilo koje doba dana, nezavisno od obroka

Lek se ne sme primenjivati:

- kod alergije (preosetljivosti) na semaglutid ili bilo koju pomoćnu supstancu

Ne preporučuje se ako pacijent:

- koristi druge lekove za smanjenje telesne mase

- ima dijabetes tip 1

- ima ozbiljno oštećenje funkcije bubrega

- ima ozbiljno oštećenje funkcije jetre

- ima ozbiljnu srčanu insuficijenciju

- ima bolest oka uzrokovanu dijabetesom (retinopatija)