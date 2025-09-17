Mršavljenje za 4 konfekcijska broja! U Srbiju stigao inovativni lek, dr Stokić: Smanjuje i rizik od infarkta, šloga ili kardiovaskularne smrti za 20 odsto!
Jedini inovativni lek koji je nedostajao za lečenje gojaznosti u skladu sa Nacionalnim vodičem stigao je u Srbiju i do kraja nedelje biće u apotekama većih gradova. U našoj zemlji u kojoj je polovina stanovnika prekomerno uhranjena i gojazna i u kojoj su vodeći uzrok smrtnosti kardiovaskularne bolesti, koje godišnje uzmu 50.000 života, dolazak leka "vigovi" (Wegovy) važan je jer mu je, osim gubitka kilograma, glavni benefit smanjenje rizika od infarkta, šloga ili kardiovaskularne smrti za 20 odsto. Upravo to ga izdvaja od ostalih lekova za lečenje gojaznosti.
U skladu sa Nacionalnim vodičem dobre kliničke prakse "Lečenje gojaznosti" Ministarstva zdravlja, kao poslednji lek koji nedostaje stigao je "vigovi" (Wegovy), zasad o sopstvenom trošku pacijenta. Lek, čiji je generički naziv "semaglutid", namenjen je za smanjenje i održavanje telesne mase i takozvani je GLP-1 inhibitor (glukagon-slilan peptid), a posao mu je da da osećaj sitosti delujući na receptore u mozgu koji kontrolišu apetit, što utiče na smanjeni unos hrane. Sličan je, kako je navedeno u uputstvu, prirodnom hormonu GLP-1, koji se oslobađa iz creva posle obroka. Namenjen je svima od 12 godina starosti pa naviše, uz određene indikacije. Nije za decu, obolele od dijabetesa tipa 1, trudnice i dojilje. Pacijenti ga dobijaju isključivo po predlogu lekara i sami sebi daju injekcionim penom, a terapija se uvodi 16 nedelja i može trajati godinama. Sličan je popularnom "ozempiku", ali je, za razliku od "ozempika", koji je prvenstveno namenjen za lečenje dijabetesa tipa 2, primarna namena "vigova" gubitak težine.
- Kada pričamo o gubitku telesne mase, prosečan gubitak u kliničkim studijama je bio skoro 20 odsto, ali u realnom životu znamo da taj broj prevazilazi ovaj procenat. Posebno je važno naglasiti da se dominantno gube visceralne masti, studije ukazuju na gubitak obima struka od 16 cm, što prosto rečeno podrazumeva za četiri konfekcijska broja manju odeću - ističe prof. dr Stokić.
- Gojaznost je i u svetu i u Srbiji prepoznata kao hronična, progresivna i relapsirajuća bolest (koja se vraća, prim. nov.). Globalno pogađa skoro milijardu ljudi, a procene su da će se taj broj duplirati do 2035. Nažalost, naša zemlja prati taj trend rasta. Prevalenca gojaznosti u Srbiji je preko 20 odsto, tj. svaka četvrta osoba ima indeks telesne mase (ITM) preko 30, a svaka druga je prekomerno uhranjena i gojazna (ITM preko 25) - kaže za Kurir endokrinolog prof. dr Edita Stokić iz UKC Vojvodine i ističe:
- Zabluda je posmatrati višak telesne mase kao estetski problem. Gojaznost je povezana sa više od 220 zdravstvenih komplikacija, od čega su najčešće kardiovaskularna bolest, tip 2 dijabetesa, bolesti reproduktivnih organa, bolest masne jetre i steatohepatitisa i na kraju, a ništa manje važno, povezana je sa velikim brojem kancera. Lečenjem gojaznosti sprečavamo pojavu mnogih oboljenja koja su u manjoj ili većoj meri, fatalna za opštu populaciju.
Koristi se kod odraslih osoba koje imaju:
- Indeks telesne mase (ITM) od 30 kg/m2 ili veći (gojaznost)
- ITM od 27 kg/m2 i manji od 30 kg/m2 (prekomerna telesna masa) i zdravstvene probleme povezane sa telesnom masom, kao što su dijabetes, visok krvni pritisak, poremećen nivo masti u krvi, disajne probleme u snu (opstruktivna apneja u snu) ili su imali srčani udar, moždani udar ili problem sa krvnim sudovima
- kod adolescenata uzrasta od 12 godina i starijih koji imaju gojaznost i telesnu masu >60 kg
Primena leka:
- preporučena doza od 2,4 mg jednom nedeljno
- počinje malom dozom (0,25 mg jednom nedeljno), koja se postepeno povećava tokom 16 nedelja lečenja
- primenjujete sami pod kožu (supkutanom injekcijom), najbolja mesta prednja strana nadlaktice, butina ili stomak
- ako je moguće, istog dana svake sedmice u bilo koje doba dana, nezavisno od obroka
Lek se ne sme primenjivati:
- kod alergije (preosetljivosti) na semaglutid ili bilo koju pomoćnu supstancu
Ne preporučuje se ako pacijent:
- koristi druge lekove za smanjenje telesne mase
- ima dijabetes tip 1
- ima ozbiljno oštećenje funkcije bubrega
- ima ozbiljno oštećenje funkcije jetre
- ima ozbiljnu srčanu insuficijenciju
- ima bolest oka uzrokovanu dijabetesom (retinopatija)
Više od dve trećine kardiovaskularnih smrti, navodi profesorka, povezano je sa gojaznošću, pokazuje poslednja dostupna epidemiološka statistika.
- Osim što je visokoefikasan u smanjenju telesne mase, lek "vigovi" dokazano snižava rizik od kardiovaskularnih bolesti, koje su uzrok 50.000 smrtnih slučajeva godišnje. Zasad je "vigovi" jedini lek koji nosi smanjenje rizika od infarkta, šloga ili kardiovaskularne smrti za 20 odsto. Što znači da njegovom primenom pacijenti smanjuju telesnu masu i imaju ozbiljne dodatne benefite na svoje zdravlje i celokupan kvalitet života - naglašava profesorka.