Ministrka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski provela je dan na Zlatiboru u društvu osoba sa invaliditetom koji rade u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Zvuci srca“ iz Čajetine, uživajući zajedno u vožnji gondolom.

Vožnja gondolom, najvećom atrakcijom Zlatibora, bila je posebno iznenađenje za osobe sa invaliditetom koje rade u ovom preduzeću.

„U toku vožnje, koja je za nekoga od njih bila i prvi put u životu, razgovarali smo o njihovom druženju, radu, kao i o onome šta im nedostaje, a što Ministarstvo može da obezbedi“, otkrila je ministrka Stamenkovski.