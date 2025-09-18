Slušaj vest

Na poziv načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Republici Srbiji boravi novi komandant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju Vudraf.

General Vudraf je boravak u Srbiji započeo posetom Generalštabu Vojske Srbije, gde je sa generalom Mojsilovićem razgovarao o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, te o prioritetima i perspektivama saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja.

Uz osvrt na rezultate zajedničkih aktivnosti, koje se odvijaju u okviru Programa državnog partnerstva već gotovo dve decenije, ocenjeno je da su one intenzivne i sadržajne i da su u funkciji podizanja nivoa operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanja ukupnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Komandant Nacionalne garde Ohaja u poseti Srbiji Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Potvrđeno je opredeljenje za nastavak saradnje u svim oblastima od obostranog interesa, pre svega u domenu obuke i vežbi i razvoja sposobnosti vazduhoplovstava, inžinjerijskih jedinica i snaga za sajber odbranu.

U nastavku posete, generala Vudrafa primiće vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike Aleksandar Vučić, a u planu su i odvojeni susreti sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem.

Tokom boravka u Srbiji, komandant Nacionalne garde Ohaja prisustvovaće obeležavanju Dana Amerike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ceremoniji povodom 81. godišnjice misije "Halijard" u selu Pranjani kod Gornjeg Milanovca, kao i vojnoj paradi "Snaga jedinstva".