Slušaj vest

Pripreme za vojnu paradu "Snaga jedinstva", koja se održava u subotu, 20. septembra na platou ispred Palate Srbija su u završnoj fazi, a sad se trenutno radi na detaljima.

- Vojna parada pod nazivom Snaga jedinstva je najveći događaj te vrste na ovim prostorima u poslednje vreme. I naglasio bih da će učestvovati veliki broj pripadnika i da će biti prikazan veliki broj naoružanja i vojne opreme. I sa sigurnošću mogu da kažem da smo spremni za subotu - najavio je Goran Borkovac, kapetan Vojne akademije i dodao:

- Narodna zastava Republike Srbije koju će nositi veliki broj kadeta Vojne akademije, učenici vojne gimnazije i učenici srednje stručne vojne škole. Ta zastava će upravo da otvori samu svečanost. Pozvao bih sve građane Republike Srbije da prisustvuju vojnoj paradi "Snaga jedinstva" u subotu, 20. septembra sa početkom u 11 časova na prostoru kod Palate Srbija.

Goran Borkovac Foto: Printscreen Tv Prva

Građani će u subotu 20. septembra biti u prilici da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir.

Egzercir Garde Vojske Srbije na vojnoj paradi Izvor: Kurir

Posetiocima će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će građani videti armiju kakvu nisu mogli ni da zamisle.

- Građani će na predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu videti armiju za koju sam gotovo siguran da je nisu ni zamišljali... Toliku snagu armije, toliko drugačiju u odnosu na sve ono što smo znali iz nekog prethodnog perioda. Deset hiljada vojnika će učestvovati, neki će biti na logističkim poslovima, neki na ovim poslovima i na onim, ali deset hiljada ukupno. Dakle, to ni mnogo veće armije u svetu ne mogu da izvedu na takav način - naveo je Vučić.

1/114 Vidi galeriju Proba vojne parade Snaga jedinstva 2025 ispred Palate Srbija Foto: Boba Nikolić

Kurir je bio na poslednjim pripremama pred paradu, o čemu možete pročitati OVDE.