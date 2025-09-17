Slušaj vest

Gavrilo Đurđević, mališan iz Kragujevca, koji je ujedinio celu Srbiju u borbi za najskuplji lek na svetu, nažalost nas je napustio.

Vest je objavljena na Instagram portalu "kragujevcani.rs".

- Njegova hrabrost, nevin osmeh i velika borba pokrenuli su talas ljubavi i solidarnosti kakav se retko viđa. Zahvaljujući njemu, naučili smo da nema granica kada je u pitanju humanost i da se čitava nacija može ujediniti oko jednog deteta. Primio je lek za koji se borila cela Srbija, ali život je imao drugačiji put. Ostaje večna uspomena na anđela koji je promenio srca miliona ljudi - navodi se.

Podsetimo, mali Gavrilo je juna 2021. godine primio skupoceni lek na klinici u Mađarskoj za koji se cela Srbija borila, nakon borbe sa SMA (spinalnom mišićnom atrofijom). Mališan je počeo da sedi, a roditelji su podelili sa građanima da je odlično reagovao na terapiju.

U septembru te godine, Gavrilo je proslavio prvi rođendan u bolnici u Budimpešti, ali je drugi i treći rođendan dočekao kod svoje kuće.