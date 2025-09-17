Slušaj vest

Gavrilo Đurđević, mališan iz Kragujevca, koji je ujedinio celu Srbiju u borbi za najskuplji lek na svetu, nažalost nas je napustio.

Vest je objavljena na Instagram portalu "kragujevcani.rs". 

- Njegova hrabrost, nevin osmeh i velika borba pokrenuli su talas ljubavi i solidarnosti kakav se retko viđa. Zahvaljujući njemu, naučili smo da nema granica kada je u pitanju humanost i da se čitava nacija može ujediniti oko jednog deteta. Primio je lek za koji se borila cela Srbija, ali život je imao drugačiji put. Ostaje večna uspomena na anđela koji je promenio srca miliona ljudi - navodi se. 

Podsetimo, mali Gavrilo je juna 2021. godine primio skupoceni lek na klinici u Mađarskoj za koji se cela Srbija borila, nakon borbe sa SMA (spinalnom mišićnom atrofijom). Mališan je počeo da sedi, a roditelji su podelili sa građanima da je odlično reagovao na terapiju. 

U septembru te godine, Gavrilo je proslavio prvi rođendan u bolnici u Budimpešti, ali je drugi i treći rođendan dočekao kod svoje kuće.

- Počivaj u miru, mali junaku, a tvoja priča neka zauvek bude podsetnik da ljubav i dobrota pobeđuju sve - dodaje se. 

Kurir.rs/kragujevcani.rs

Ne propustiteDruštvoPORODICA ĐURĐEVIĆ PROSLAVILA KRSNU SLAVU I GAVRILOV OPORAVAK: Roditelji neizmerno zahvalni svim humanim ljudima!
gavrilo-djurdjevic.jpg
FudbalDOGAĐAJ KOJI JE OBELEŽIO 2021. GODINU: Ronaldova bačena kapitenska traka i VELIKO SRCE vatrogasca Đorđa za malog GAVRILA
gavrsilo.jpg
DruštvoFONDACIJA BUDI HUMAN OBJAVILA: Proknjižena uplata Ministarstva za lečenje malog Gavrila od 300.000 evra
gavrilo.jpg
DruštvoPREDSEDNIK VUČIĆ: Pod hitno naći rešenje za uplatu novca za lečenje malog Gavrila
vucic-danilo.jpg