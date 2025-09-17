Slušaj vest

Srbijom hara novi vid prevare. U pitanju je tzv. spufing. Prevaranti uz pomoć tehnologije lažiraju brojeve i glasove, kako bi izvukli novac građanima. Reč je o sve češćim obmana u kojima poziv izgleda kao da stiže od banke, policije ili čak člana porodice. Žrtve, u strahu ili žurbi, često poveruju i uplate novac.

Prevaranti lažiraju mejlove, SMS poruke, a u poslednje vreme, pomoću veštačke inteligencije, čak i glasove bliskih osoba.

Foto: Shutterstock

- Neke standardne vrste su krađa preko različitih posterminala i preko bankomata, to se objašnjava kao da ima odrđeni uređaj na koji se prisloni kartica i onda imaju po difoltu namešteno da ukradu podatke. Drugi način jeste online klasična prevara, posoje različiti sajtovi, lazni sajtovi, gde mi unesemo kartične podatke i onda nam neko uzme. Treća vrsta, sada poznato zbog AI, da se odradi neki telefonski poziv, kao da vas pozove stvarno osoba i onda pričate sa nekim, on traži podatke kartice, vi mu date, zapravo vam ukrade sve i potroši novac - objasnio je Nikola Jagodić, IT stručnjak.

Kazna za počinioce varira u zavisnosti od težine krivičnog dela, što je potvrdio i advokat Željko Simić.

- Kazna za osnovni oblik je od 6 meseci do 5 godina zatvora, plus novčana kazna uvek ide kumulativno, obzirom da je delikt imovinsko pravne prirode i da je motiv sticanja protiv pravne imovinske koristi, za teži oblik kada vrednost otetih odnosno, prevarom stečenih stvari prelazi iznos od 450 hiljada dinara, kazna je od jedne do 8 godina, a kada je ta vrednost preko milion ipo dinara, onda je kazna od dve do deset godina.

