"UMESTO CVEĆA, OSTAVITE SVOJ DAR U KUTIJU ZA MALOG VOJU!" Oglasila se majka mališana Gavrila, podelila važan apel! Pre samo 10 dana mu proslavili rođendan! FOTO
Danas je celu Srbiju potresla vest da je Gavrilo Đorđević (5) iz okoline Kragujevca preminuo nakon duge i teške borbe. Ovu tragičnu vest potvrdila je i njegova majka Nevena uz poseban apel za sve ljude!
- Umesto cveća, koje vene, molimo vas da svoj dar u znak sećanja na Gavrila ostavite u kutiju za malog Voju, kojem je hitno potrebno lečenje u Rimu. Neka Gavrilova svetlost nastavi da obasjava put drugom detetu - napisala je majka.
Pre 10 dana proslavio rođendan
Pre samo 10 dana, porodica je proslavila Gavrilov 5. rođendan!
- Danas slavimo život jednog posebnog dečaka — našeg Gavrila. Dečaka koji nas je naučio šta znači borba i hrabrost. Koji svakim osmehom ruši granice i vraća veru. Gavrilo nije samo dete — on je svetlost, on je pokret u miru, on je srce koje kuca glasnije od svakog izazova. Preživeo je više nego što mnogi od nas mogu da zamisle, a i dalje sija. I uči nas da ne odustajemo - napisala je porodica uz fotografije nasmejanog i veselog Gavrila i dodala:
- Hvala ti što si nas naučio pravim životnim vrednostima. Hvala ti što svakog dana pokazuješ koliko ljubav može da bude jaka. I dragom Bogu hvala na tebi!
Podsetimo, mali Gavrilo je juna 2021. godine primio skupoceni lek na klinici u Mađarskoj za koji se cela Srbija borila, nakon borbe sa SMA (spinalnom mišićnom atrofijom). Mališan je tada počeo da sedi, a roditelji su podelili sa građanima da je odlično reagovao na terapiju.
- Počivaj u miru, mali junaku, a tvoja priča neka zauvek bude podsetnik da ljubav i dobrota pobeđuju sve - dodaje se u objavi na "kragujevcani.rs".
Pomoć za malog Vojina
Vojin Miloradović, dečak od 5 godina, kome je dijagnostikovana Akutna mijeloidna leukemija (AML), a koji se trenutno nalazi na lečenju u Univerzitetskoj Dečijoj Klinici, treba da se pošalje na transplantaciju ćelija hematopoeze u bolnicu Bambino Gesu u Rimu.
Ukoliko želite da pomognete Vojinu, to možete da uradite ovako:
Slanjem SMS poruke: Upišimo 1873 i pošaljimo SMS na 3030
Uplatom na dinarski račun: 160-6000002288643-71
Uplatom na devizni račun: 160-6000002290103-56
IBAN: RS35160600000229010356
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Kurir.rs