Danas je celu Srbiju potresla vest da je Gavrilo Đorđević (5) iz okoline Kragujevca preminuo nakon duge i teške borbe. Ovu tragičnu vest potvrdila je i njegova majka Nevena uz poseban apel za sve ljude!

- Umesto cveća, koje vene, molimo vas da svoj dar u znak sećanja na Gavrila ostavite u kutiju za malog Voju, kojem je hitno potrebno lečenje u Rimu. Neka Gavrilova svetlost nastavi da obasjava put drugom detetu - napisala je majka.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Pre 10 dana proslavio rođendan

Pre samo 10 dana, porodica je proslavila Gavrilov 5. rođendan!

- Danas slavimo život jednog posebnog dečaka — našeg Gavrila. Dečaka koji nas je naučio šta znači borba i hrabrost. Koji svakim osmehom ruši granice i vraća veru. Gavrilo nije samo dete — on je svetlost, on je pokret u miru, on je srce koje kuca glasnije od svakog izazova. Preživeo je više nego što mnogi od nas mogu da zamisle, a i dalje sija. I uči nas da ne odustajemo - napisala je porodica uz fotografije nasmejanog i veselog Gavrila i dodala:

- Hvala ti što si nas naučio pravim životnim vrednostima. Hvala ti što svakog dana pokazuješ koliko ljubav može da bude jaka. I dragom Bogu hvala na tebi!

Podsetimo, mali Gavrilo je juna 2021. godine primio skupoceni lek na klinici u Mađarskoj za koji se cela Srbija borila, nakon borbe sa SMA (spinalnom mišićnom atrofijom). Mališan je tada počeo da sedi, a roditelji su podelili sa građanima da je odlično reagovao na terapiju.

- Počivaj u miru, mali junaku, a tvoja priča neka zauvek bude podsetnik da ljubav i dobrota pobeđuju sve - dodaje se u objavi na "kragujevcani.rs".

Pomoć za malog Vojina

Vojin Miloradović, dečak od 5 godina, kome je dijagnostikovana Akutna mijeloidna leukemija (AML), a koji se trenutno nalazi na lečenju u Univerzitetskoj Dečijoj Klinici, treba da se pošalje na transplantaciju ćelija hematopoeze u bolnicu Bambino Gesu u Rimu.

Ukoliko želite da pomognete Vojinu, to možete da uradite ovako:

Slanjem SMS poruke: Upišimo 1873 i pošaljimo SMS na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002288643-71

Uplatom na devizni račun: 160-6000002290103-56

IBAN: RS35160600000229010356

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Vojin Miloradović Foto: Budihuman