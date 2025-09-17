Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, zajedno sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Snežanom Paunović i predsednikom opštine Lapovo Bobanom Miličićem, otvorio je danas novoizgrađeni objekat Vatrogasno-spasilačke jedinice u ovoj opštini i tom prilikom poručio da je Sektor za vanredne situacije jedan od retkih u koji vredi ulagati i da će MUP, kroz zajedničko finansiranje sa drugim institucijama i lokalnim samoupravama nastaviti da širi mrežu Sektora za vanredne situacije u Srbiji.

Ministar je dodao da je povodom Dana Sektora za vanredne situacije uspostavljena Vatrogasno-spasilačka jedinica u ovoj opštini, koja je, uz pomoć i podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i opštine Lapovo, potpuno opremljena vozilima, tehnikom i ljudstvom od 13 vatrogasaca-spasilaca, a sve u interesu građana ove lokalne samouprave.

- Sektor za vanredne situacije je jedan od retkih kod kojih se praktično isplati svaki dinar koji tu uložite. Ovo je pre svega namenjeno za građane - rekao je Dačić i istakao da je Sektor za vanredne situacije samo u ovoj godini imao najveći broj intervencija u proteklih nekoliko decenija.

- Samo prošle godine Sektor za vanredne situacije imao je više od 30.000 intervencija, spašeno je više od 1.300 ljudskih života. Kad to saberete iz godine u godinu, vidite koliki je to broj - istakao je Dačić i poručio da MUP ima podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije da nastavi da jača ovaj sektor kroz nabavku najmodernije opreme i stvaranje najobučenijeg kadra.

1/15 Vidi galeriju Dan Sektora za vanredne situacije, otvoren objekat Vatrogasno-spasilačke jedinice u Lapovu Foto: MUP Srbije

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je da je jedan od projekata koje je to ministarstvo finansiralo iz javnog poziva 2024. godine upravo rekonstrukcija ovog objekta u Lapovu za koju su opredeljena sredstva u vrednosti od 25 miliona dinara.

Ona je istakla da saradnja sa MUP-om postoji decenijski i da će se nastaviti i u drugim segmentima.

Ministarka Paunović čestitala je pripadnicima SVS Dan Sektora naglasivši da su oni ažurni, odgovorni i posvećeni ljudi.

Predsednik Opštine Lapovo Boban Miličić takođe je čestitao pripadnicima SVS Dan Sektora i zahvalio se ministrima na današnjoj poseti Lapovu, a posebno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na izdvojenim sredstvima za ovaj objekat.

Zajedno sa savetnikom predsednika Republike Miloradom Veljovićem, ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Snežanom Paunović i predsednikom opštine Lapovo Bobanom Miličićem i pomoćnikom ministra i načelnikom SVS Lukom Čaušićem, ministar Dačić je obišao i taktičko-tehnički zbor vatrogasnih vozila, sprava i opreme Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac.

Takođe, prikazana je i pokazna vežba pripadnika VSB Kragujevac.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije obeležavaju Dan Sektora nizom manifestacija, a večeras će tim povodom biti upriličena Svečana akademija u Centru za kulturu u Lapovu.

Nakon otvaranja novog objekta, održan je i sastanak u prostorijama opštine Lapovo sa predstavnicima lokalne samouprave kojem su prisustvovali i predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ministar odbrane Bratislav Gašić i mitropolit šumadijski Jovan.