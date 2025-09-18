Tokom jutra i večeri vidljivost može biti slabija zbog magle pored reka, kanala i u kotlinama, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
amss
VOZAČI, PAŽNJA! Slabija vidljivost zbog magle pored reka, kanala i u kotlinama
Slušaj vest
Vozači treba da obrate dodatnu pažnju na pešake u saobraćaju, kao i da dodatno smanje brzinu oko škola. Van gradova prohodnost puteva je dobra.
Na naplatnim. rampama nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na prelazu Šid kamioni čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši