Vozači treba da obrate dodatnu pažnju na pešake u saobraćaju, kao i da dodatno smanje brzinu oko škola. Van gradova prohodnost puteva je dobra.

Na naplatnim. rampama nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Na prelazu Šid kamioni čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi.

Kurir.rs/Beta

