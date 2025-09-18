Slušaj vest

U Srbiji je jutros osvanulo hladno jutro, u Novom Sadu je izmereno 10 stepeni, u Beogradu 12, a u Nišu svega osam stepeni.

Najhladniji grad je ubedljivo bio Sjenica, gde je temperautra ovog jutra bila nula stepeni što je prvi put ove sezone. Posle Sjenice najladnije je bilo na Kopaoniku gde je bilo tri stepena.

Na jugu Srbije se temperatura uglavnom kreće od četiri do devet stepeni, dok je na severu nešto toplije, uglavnom oko 10. Najtoplije trentuno je na istoku, u Negotinu ima 14 stepeni.

Temperature u Srbiji 18. 9.
Temperature u Srbiji 18. 9. Foto: RHMZ Printscreen

Republički hidrometeorološki zavod je najavio da će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost.

- Vetar slab i umeren, na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

Lepo vreme, sunce
Temperatura ponovo skače za vikend Foto: Jakov Milošević

- U nedelju i ponedeljak u košavskom području jugoistočni vetar u pojačanju. U sredu uveče (24.09.) na severu, a u četvrtak (25.09.) ponegde i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

IMG_20240413_174741.jpg
Kiša, oluja i nevreme u Srbiji
jesen.jpg
