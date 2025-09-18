Slušaj vest

Koliko ste puta gledali video na društvenim mrežama u kojem žena pokušava da se parkira i smejali se na to ili, ako ste muškarac, u saobraćaju na spor start na semaforu negodovali sa “mora da žena vozi” ili gestom pokazali koliko ste ljuti dok je pretičete ako ne ide brzinom svetlosti po putu. Da li je mit ili istina da su žene lošiji vozači od muškaraca?

Na platformi Redit jedan korisnik se zapitao isto to, ali kroz konstataciju: “Zašto žene voze lošije od muškaraca”.

- Sada je deo kada će me sve žene i svi džentlmeni isprozivati, ali većina muškaraca zna da žene mnogo lošije voze od nas muškaraca. Nisam neki seksista, ali ono što vidim na putevima govori da postoji neverovatna razlika u veštinama vožnje između polova. Kada se neko nimalo ne snalazi na ulici, uvek pretpostavim da je u pitanju žena za volanom (i pre nego što vidim vozača) i budem u pravu u 95 odsto slučajeva. Ne pravim ovaj post kako bih ismevao žene već me samo zanima šta to biološki ili na neki drugi način utiče da žene lošije voze. Da li se devojke uopšte zanimaju da se poboljšaju pri vožnji ili im je to smor i rade zato što moraju... Zanima me šta vi mislite o ovome. Budite uljudni, ljudi!”

"Žene teže savladavaju vožnju"

Žene teže savladaju vožnju Foto: Jacques Alexandre / Alexandre Jacques / Profimedia

Raspravu je otvorio forumaš koji je napisao da “žene možda teže savladavaju veštinu vožnje, ali ima druga strana medalje. One su često svesne toga pa voze opreznije. Muškarci (u proseku) znaju da su spretniji, pa od viška samopouzdanja se precene, voze mnogo rizičnije i češće su učesnici udesa i nesreća”.

Na to se nadovezala jedna žena sa svojim iskustvom: “Još u auto-školi sam videla da momcima mnogo lakše ide parkiranje, manevrisanje po poligonu i vožnja uopšte. Nama ženama malo škripi to snalaženje u prostoru, a i meni lično otežavajući faktor je i to što sam niska, pa mi je malo smanjena preglednost.”

"Auto je nama muškarcima moderni konj"

Jedan forumaš je smatrao da je ključ u tome što žene nisu stvarno posvećene vožnji: ”Dosad nisam upoznao nijednu ženu koju stvarno zanimaju kola, koja uživa u vožnji, kao što dosta muškaraca radi. Muška ljubav prema kolima proizlazi iz toga jer je mnogima to moderni konj: jedan od simbola slobode. Dok je većini žena to samo sprava koja će ih prebaciti iz tačke A u tačku B.”

Muškarci tvrde da žene nisu posvećene vožnji Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Muški korisnici su se složili da imaju brže reflekse i bolje snalaženje u prostoru, da se ženama govori da će biti loše i pre nego što polože. “Kad vidiš ženu kako pogreši u vožnji komentar je – žene. Kad vidiš muškarca kako pogreši, komentar je - idiot.”

"Moja baba je savršeno vozila"

Nisu svi imali loše mišljenje o ženama vozačima: “Meni nikada nije bilo jasno odakle dolaze takvi komentari jer sve žene u mom okruženju savršeno voze, baba me je ceo život svuda vozila otkad znam za sebe, nikada problema nije bilo, posle mama, sad sestra, sve su vešte za volanom”. Ili: “Sve one koje voze redovno od svoje 18. kao i većina muškaraca, voze odlično i jednako kao i muškarci.”

"Džabe ih učim, zaboraviće sve kod prvog butika"

Jedna žena je podelila svoje sećanje na ovu temu: “Sećam se kretena instruktora u auto-školi koji je na časovima teorije predavao samo momcima jer ćemo mi devojke ‘ionako sve da zaboravimo kad prođemo pored butika’. Tako da nas s tim predrasudama o tome da ćemo biti očajni vozači stvarno ubijaju u pojam”, ogorčena je ova korisnica.

Foto: Shutterstock

Čak 84 odsto svih saobraćajnih prekršaja čine muškarci, a svega 16 odsto žene

Prema studiji Ministarstva saobraćaja iz 2020. godine, broj muškaraca koji imaju vozačku dozvolu dvostruko je veći od broja žena, dok je ta razlika još drastičnija kod procene broja aktivnih vozača – na 2,4 muškarca dolazi tek jedna žena.

A šta kaže statistika? Prema podacima MUP-a iz 2022, čak 84 odsto svih saobraćajnih prekršaja čine muškarci, a svega 16 odsto žene. Muškarci dominiraju i kad je reč o vožnji pod uticajem alkohola, gde je udeo žena oko sedam odsto. Među onima koji su kažnjeni zbog nepropisnog preticanja je nešto manje od devet odsto žena, a kod nevezivanja pojasa i vožnje dvotočkaša bez kacige ženskog pola je tek svaka deveta sankcionisana osoba.

Koliko saobraćajnih prekršaja prave muškarci, a koliko žene Foto: Marina Lopičić/Ilustracija

Vožnja tehnički neispravnog automobila takođe nije svojstvena damama, kojih je među kažnjenima zbog tog prekršaja bilo tek pet odsto. Kad je reč o nepropisnom korišćenju mobilnog telefona u vožnji, odnos među kažnjenim vozačima je šest prema jedan u korist muškaraca.

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu je saobraćajni prekršaj kod kojeg je razlika između polova daleko manja – procentualni odnos je 70 prema 30 u korist muškaraca, dok je među onima koji su kažnjeni zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja 22 odsto pripadnica ženskog pola.