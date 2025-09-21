Slušaj vest

U jednoj beogradskoj školi nedavno je došlo do incidenta kada se učenik sedmog razreda onesvestio tokom opasnog TikTok izazova poznatog kao "blackout challenge".

Srećom, dečak se oporavio, ali je događaj uznemirio roditelje i nastavnike, pa je škola hitno zakazala Savet roditelja.

Ovaj izazov, iako izgleda kao igra, može dovesti do gušenja, trajnog oštećenja mozga pa čak i smrti.

Nažalost, slični slučajevi već su zabeleženi u svetu, a roditelji u Srbiji strahuju da bi i kod nas mogli imati tragičan ishod.

Kako izgleda "igra davljenja"?

Najčešće učestvuje troje dece:

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

"Davljenik" – učenik nad kojim se vrši pritisak na grudni koš ili vrat dok ne izgubi svest.

"Izvršilac" – učenik koji vrši pritisak.

"Snimatelj" – dete koje sve beleži kamerom i objavljuje na mrežama.

Ove scene se često dešavaju u školskim toaletima ili dvorištima.

Stručnjaci navode tri glavna razloga zbog kojih deca učestvuju u ovim izazovima:

- Nedostatak kritičkog razmišljanja – deca ne mogu realno da procene rizik.

- Pritisak vršnjaka – želja za pripadanjem i uklapanjem u društvo.

- Potraga za lajkovima i pažnjom – društvene mreže podstiču decu da rizikuju radi popularnosti.

Davljenje dečaka zbog izazova Foto: Printscreen/TikTok/Ilustracija

- Deca vape za pažnjom, a ako je ne dobiju kod kuće, tražiće je na pogrešan način – na internetu - upozorava stručnjak za bezbednost na internetu, Katarina Jonev.

Psiholog Marina Nadejin objašnjava da tinejdžeri često veruju da "njih ništa ne može da ugrozi".

Mozak im u tom uzrastu još nije dovoljno razvijen da sagleda posledice.

Kako roditelji mogu pomoći?

Stručnjaci savetuju da je najbolje otvoreno razgovarati sa decom i izgraditi poverenje.

Ističu da bi trebalo postaviti ograničenja vremena na mrežama, a sa druge strane graditi samopouzdanje kod deteta.

- Dobra vest je da ovaj period prođe – već sa 17–18 godina mladi su sposobniji da donose zrelije odluke - zaključuje Nadejin.