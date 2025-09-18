Slušaj vest

Četrnaestogodišnji I. M. iz Niša, koji je zadobio teške povrede šake nakon, kako tvrdi njegova majka, napada grupe vršnjaka, izašao je iz bolnice i lečenje će nastaviti u kućnim uslovima. Njemu je amputiran jedan deo prsta, dok je u drugom ugrađena igla zbog preloma. Policija intenzivno radi na pronalaženju počinioca.

Više o ovom slučaju rekla je Violeta Milićević, dopisnica Kurira iz Niša:

- Obišla sam juče dečaka koji je izašao iz bolnic ei možemo reći da je dobro koliko može biti, i dalje ima strahove, pod velikim je stresom i plaši se da izađe sam. Ima velike bolove šake koja je, kako kaže majka, udarena metalnom šipkom, usled tih povreda gotovo čitava šaka je u modricama - kaže Milićević.

Majka dečaka rekla je za Kurir televiziju šta se dogodilo:

- Dete je u petak negde između 17:30 izašao napolje sa ćerkicinim drugom iz škole, dete mi ide u specijalnu školu. Izašli su na igralište da se igraju. Oko 17:50 neki dečaci su prolazili i bacili dasku na sred ulice. Moje dete je prišlo da podigne dasku i oni su pitali moje dete šta ćeš sa tom daskom da uradiš?

Majka dalje objašnjava da je dete odgovorilo da će baciti dasku, na šta su dečaci rekli da je baci sa leve strane, a dete odgovorilo da će je baciti gde misli da treba da se baci.

- Bacio je desno, došlo je do raspravke, svađe, psovke, uhvatili su moje dete, dvojica su ga uhvatila ispod miške i na silu ga odveli iza voćnjaka. Dvojica su ga držali, jedan je izvadio metalnu šipku i počeo da udara dete po desnoj ruci. Bilo ih je četvorica. Polomili su mu ruke, smrskali koščice. Srednji prst ima ugrađenu iglu, četvrti je amputiran, slomili su koske, od prvog do petog prsta je imao modrice. Dete je sada pod strahom, muka mu je, slabo jede, plaši se - kaže kroz suze ova majka.

