Jedan dan, dve uloge, i bezbroj emocija. Aleksandra je obukla haljinu za venčanje svoje najbolje prijateljice i ponela lentu kume, ali istog dana obukla je i bolničku spavaćicu, kako bi na svet donela dete.

Sa osmehom, kontrakcijama i ogromnom ljubavlju u srcu, pokazala je šta znači biti i prijatelj, i majka, i heroj.

- Kada život piše najlepše priče, kuma i mama u istom danu. Hvala ti Bože na najlepšem blagoslovu - navela je Aleksandra na svom Tiktoku.

Dodala je da je sa svadbe otišla pravo u porodilište.

- Ustala sam u šest ujutru i osetila prve porođajne bolove, ali sam ipak rešila da ispoštujem najbolju drugaricu i budem kuma tog dana na venčanju. Iako sam imala kontrakcije, izgurala sam sve. Šminka, frizura, crkveno venčanje, običaji - ispričala je ona.

Venčanje je bilo prelepo.

- Srce mi je puno što sam mogla da stojim uz svoju kumu na njen najvažniji dan. Zatim su oni otišli u restoran, a ja pravo u porodilište. Porođaj je, hvala Bogu, prošao odlično i taj dan je krunisan najlepšim poklonom za sve nas. Jedan dan, dve uloge, kuma i mama i definitivno najlepši dan u mom životu - zaključila je Aleksandra.