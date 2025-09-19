Slušaj vest

Jedan dan, dve uloge, i bezbroj emocija. Aleksandra je obukla haljinu za venčanje svoje najbolje prijateljice i ponela lentu kume, ali istog dana obukla je i bolničku spavaćicu, kako bi na svet donela dete.

Sa osmehom, kontrakcijama i ogromnom ljubavlju u srcu, pokazala je šta znači biti i prijatelj, i majka, i heroj.

- Kada život piše najlepše priče, kuma i mama u istom danu. Hvala ti Bože na najlepšem blagoslovu - navela je Aleksandra na svom Tiktoku.

Dodala je da je sa svadbe otišla pravo u porodilište.

Sa svadbe u porodilište Foto: Printscreen Tiktok/ aleksandra.stevanovic22

- Ustala sam u šest ujutru i osetila prve porođajne bolove, ali sam ipak rešila da ispoštujem najbolju drugaricu i budem kuma tog dana na venčanju. Iako sam imala kontrakcije, izgurala sam sve. Šminka, frizura, crkveno venčanje, običaji - ispričala je ona.

Venčanje je bilo prelepo.

- Srce mi je puno što sam mogla da stojim uz svoju kumu na njen najvažniji dan. Zatim su oni otišli u restoran, a ja pravo u porodilište. Porođaj je, hvala Bogu, prošao odlično i taj dan je krunisan najlepšim poklonom za sve nas. Jedan dan, dve uloge, kuma i mama i definitivno najlepši dan u mom životu - zaključila je Aleksandra.

Ne propustiteDruštvo"MLADI SE VENČAVAJU U CRKVI SAMO ZBOG FOTOGRAFIJA" Između običaja i trendova - Da li smo izgubili običaje nekadašnjih svadbi?
vencanje.jpg
SrbijaBILJANA I MILOŠ 3 MESECA SPREMALI SVADBU, A JEDNO IM NAJTEŽE PALO: Sezona velikih srpskih veselja u punom jeku, dok ne kažu "da" mladenci imaju pune ruke posla
Screenshot 2025-09-16 141534.jpg
Društvo"TAČNO MI ŽIV SA SVADBE NE BI IZAŠAO" Cela Srbija priča o ovom svatu: Jedni se krste, drugi smeju! Gospođe merkale mladoženju sa snimka, evo šta se zbilo VIDEO
Screenshot 2025-09-09 115118.jpg
SrbijaSVADBA U UŽICU KAKVA SE NE VIĐA! Umesto jabuke, barjaktar i mladoženja šutirali na koš do najveće pobede - mlade! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-01 123759.jpg

SVADBA U CG I HRVATSKOJ MLADENCE KOŠTA 60 POSTO VIŠE NEGO U SRBIJI?! Stručnjaci iz event industrije odgovorili: Ovo je danas prihvatljiva cifra u koverti! Izvor: Kurir televizija