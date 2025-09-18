Slušaj vest

Kompanija Srbija Ziđin Koper otvorila je širom vrata svojih pogona novinarima, predstavivši višemilijardske investicije u proizvodnju i zaštitu životne sredine, dok su bivši i sadašnji rudari posvedočili da je dolazak kineskog partnera preporodio Bor i vratio život u „grad bakra i zlata“.

Kompanija Srbija Ziđin Koper, koja već godinama posluje u Boru u partnerstvu sa Republikom Srbijom, predstavila je srpskim medijima svoje ključne rudarske i proizvodne pogone, upoznajući javnost sa najnovijim investicijama u tehnologiju i zaštitu životne sredine.

Foto: Petar Aleksić

Novinari su imali priliku da razgovaraju sa rukovodstvom kompanije o aktuelnim temama iz poslovanja kompanije.

Toplu dobrodošlicu u Bor, "grad bakra, zlata, vrednih i časnih ljudi", predstavnicima medija poželeo je Džang Jičeng, zamenik generalnog direktora za društveno odgovorno poslovanje u Srbija Ziđin Koper.

"Kao što već svi znate, početkom septembra su se u Kini, odnosno u Pekingu ponovo sreli predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kao što je predsednik Si rekao tokom susreta sa predsednikom Vučićem, Kina i Srbija su zajedno prošle kroz dobra i teška vremena", rekao je u uvodu Džang.

"Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila “zajednicu sa zajedničkom budućnošću”. Naše dve zemlje imaju sveobuhvatno strateško partnerstvo i „čelično“ prijateljstvo. To je čvrsta osnova za našu ekonomsku saradnju. Predsednik Aleksandar Vučić se u Pekingu sastao i sa predsedavajućim borda direktora Ziđing majning grup, gospodinom Čen Džinghe. Razmatrali su unapređenje postojećih projekata, kao i dodatne investicije, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Potvrdili su tada nastavak saradnje, sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa", rekao je Džang, koji je istakao veliki doprinos Ziđina srpskoj ekonomiji.

Foto: Petar Aleksić

"Do avgusta ove godine, uložili smo 3,46 milijardi dolara, što je 2,74 puta više nego što je predviđeno Ugovorom o strateškom partnestvu. Podsetiću sve vas da se prilikom potpisivanja ugovora o strateškom partnerstvu i preuzimanja 63 odsto vlasništva u nekadašnjem RTB-u Bor Ziđin obavezao na investiciju u iznosu 1,26 milijardi dolara za šest godina. U odnosu na obavezujuci nivo investiranja, Srbija Ziđin Koper je investirala gotovo tri puta više. Kroz naš „Ziđin plan“, unapredili smo proizvodnju i operativno upravljanje. Pomogli smo Srbiji da postane drugi najveći proizvođač bakra u Evropi", rekao je Džang, dodajući da su u budžet Republike Srbije do sada uplatili 785 miliona dolara.

"Uz vođstvo ZIđina, ekonomija Bora i okolnih oblasti ponovo je oživela. Gradovi Bor i Majdanpek, koji su nekada bili uspavani, danas ponovo vrve od života. U budžet grada Bora smo dosad uplatili 10,3 milijarde dinara, a samo u ovoj godini 1,86 milijardi dinara. U opštinsku kasu Majdanpeka smo za sedam godina uplatili preko 6,4 milijarde dinara, a samo ovegodine više od 1,4 milijarde dinara", rekao je Džang novinarima.

Poseta površinskom kopu

Novinarskim ekipama zatim je prikazan impresivan površinski kop rudnika u Boru, jedan od najvećih u Evropi, a poseti su se ubrzo pridružili i penzioneri, nekadašnji radnici.

Istinske promene nakon dolaska Ziđina u Bor primetili su i ljudi koji su ovde radili u nekim drugim vremenima.

Zoran Janković, električar koji je čitav radni vek proveo u RTB Bor, govorio je za Kurir o svom minulom radnom iskustvu i o tome kako je Bor izgledao pre dolaska Ziđina.

"Ljudi su u Bor decenijama dolazili trbuhom za kruhom, a zbog rudnika, Bor je postao pravo pravcato multietničko mesto, grad naseljen ljudima poreklom iz Grčke, Češke, ali i sa arapskog poluostrva i iz Afrike. Moj otac je ovde došao iz Babušnice, a eto, i moj sin je ostao ovde i nastavlja porodičnu tradiciju i on je treća generacija rudara u Boru, u rudniku koji je pre dolaska Ziđina prolazio kroz teška vremena", započinje Zoran priču.

Zoran Janković Foto: Petar Aleksić

Kako kaže, dolaskom kineske kompanije Ziđin, mnogo toga se promenilo.

"Ja sam ovde radio u najgorem periodu, zakačile su me devedesete godine i sve što je došlo posle toga. Do dolaska kineske kompanije Ziđin u Boru je bilo mrtvo more. Nakon što su došli, izvršili su velika ulaganja, doslovce digli rudnik iz pepela i sada radimo punom parom, i to ceo grad oseća. Bor je podignut na noge, prosečna plata ovde veća je od 160 hiljada dinara, cene kvadrata su otišle u nebesa, a restorani su dupke puni. Svi zaista osećamo veliku korist od dolaska Ziđna, kaže Zoran uz smeh, dodajući da je ovo za njega poseban dan ispunjen emocijama.

"Divan trenutak, zaista. Drago mi je da sam ovde ponovo, celu svoju karijeru proveo sam u Boru, a ova poseta zaista budi jake i pozitivne emocije, naročito sada kad jasno vidimo da je rudnik u dobrim rukama", ispričao je Zoran Janković za Kurir.

Poseban akcenat stavljen je i na budućnost rudarstva u Srbiji, a jedan od bivših radnika, Dimčo Jenić, pozvao je buduće naraštaje da budu "rudari svoje sreće".

Dimčo Jenić Foto: Petar Aleksić

"Savetovao bih mlađim generacijama da se odluče za rudarstvo, ja sam srećan čovek jer sam radio u rudarstvu i sve što sam stekao, stekao sam u ovoj branši. Ukoliko se obrazujete sa ovu struku – nećete pogrešiti, jer rudarstvo ima budućnost pred sobom" – poručio je Jenić.

Ziđin pokazao moć

Pored modernog dispečerskog centra, novinari su imali priliku da se uvere i u druge delove rudnika u koje je Ziđin uložio veliki novac, kao što je nova flotacija u Velikom Krivelju, anodna rafinacija, postrojenje za odsumporavanje i stovarište bakra.

Foto: Petar Aleksić

Ipak, najjači utisak ostavile su emocije bivših i sadašnjih radnika sa kojima je Kurir imao priliku da razgovara.