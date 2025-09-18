Slušaj vest

U utorak nas je napustio fudbaler Dejan Milovanović. On je izdahnuo na terenu, a kao uzrok smrti mediji navode iznenadnu srčanu smrt.

Zbog čega je ova pojava sve češća kod sportista objasnio je kardiolog doktor Miljko Ristić:

Ristić o smrti Dejana Milovanovića: Evo zašto srčana smrt sve češće napada sportiste Izvor: Kurir televizija

- Pokojni fudbaler je bio bolestan od neke hronične bolesti, pre svega srčane. Srčana smrt nastaje kod srčanih pacijenata koji nisu prepoznati. Mi smo među zemljama koje imaju najmanje iznenadnih srčanih smrti kod sportista. Sportista mora imati lekarsko uverenje, ne starije od šest meseci, koje mu dozvoljava aktivno bavljenje sportom - kaže Ristić.

On dodaje da su sportisti u obavezi da imaju redovne lekarske preglede, pa i dodaje da ovo nisu slučajevi u kojima se čovek razboli i umre istog dana, već proces duže traje neprimećeno.

- Iznenadna srčana smrt je ona koja je nastala najkasnije 20 minuta posle prvih simptoma. Milovanović je možda i imao simptome pre utakmice, ali nije prijavio. Da se desi nešto i da on premine za dva do pet minuta nije moguće. Obavezna je obdukcija koja će pokazati da li je srce bilo ranije bolesno, možda je obolelo od povišenog krvnog pritiska. Za sportiste, ali i za građane koji se ne bave sportom, potrebni su preventivni lekarski pregledi - kaže Ristić.

