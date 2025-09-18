Slušaj vest

"Kada govorimo o krivičnom delu 'silovanje' i 'obljuba bez pristanka' stvara se pogrešan utisak da se ukida krivično delo 'silovanje'. Naprotiv, to krivično delo je sada mnogo jasnije, a kaznena politika je pooštrena", rekao je ministar gostujući na RTS.

Rekao je da na javnoj raspravi očekuje predloge svih onih koji imaju primedbe.

Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koji je izložen na javnu raspravu do 1. oktobra, izazvao je polemike. Za deo javnosti, sporne su odredbe o novom krivičnom delu - "obljubi bez pristanka". Kritičari kažu da bi takva promena otežala pravično kažnjavanje silovanja. Prigovora ima i zbog izmene prema kojoj će za postavljanje prepreka na putevima moći da se ide u zatvor. Prema nekim tumačenjima, to bi krivično odgovornim učinilo i organizatore aktuelnih političkih protesta na kojima se služilo i blokiranjem ulica.

Naveo je da je za krivično delo "silovanje" minimalna kazna od 5 godina do doživotnog zatvora.

"Sa novim krivičnim delom 'obljublja bez pristanka' mi proširujemo krug lica koja se štite, jer je praksa pokazala da imamo grupu žena koje ostaju bez zaštite zato što za krivično delo silovanja je potrebana sila, pretnja, nemoć lica. Kod krivičnog dela 'obljuba bez pristanka' samo je bitna činjenica odstustvo jasnog pristanka žrtve", objasnio je ministar.

"Ovde imate, samo da je žena rekla 'ne' i to 'ne' znači 'ne'. Ono može biti izraženo glasom ili određenim ponašanjem gde se podrazumeva da je to 'ne'. Ovo delo se lakše dokazuje i proširujemo krug lica", rekao je Vujić.

Prema njegovim rečima, poenta je da se ne troši vreme dokazivanje sile, pretnje, nego da imamo element koji obuhvata žene žrtve koje nisu bile obuhvaćene.

"Mi širimo krug žena koje štitimo od obljube i silovanja. Ukoliko postoji, sila ili pretnja onda to jeste silovanje, a ovde uvodimo novu kategoriju žrtava", rekao je miniastar.

Rekao je da se time uvodi dodatna zaštita za žene, zato što postoji samo njena tvrdnja da nije pristala.

"Da li je izrečeno 'da', odnosno 'ne', ili svojim ponašanjem, svojim stavom, da li mi želimo da ostavimo te žene bez ikakve zaštite ili ne želimo. Naravno, u ovoj debati mi treba da još dodatno pojasnimo, iščistimo, ako je potrebno, da unesemo i objašnjenje šta to znači pristanak", rekao je ministar.

