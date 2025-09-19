"Pipkaju, mućkaju, osluškuju!" Novina na Šabačkom vašaru: Platiš 1.000 dinara, pa ako ti se posreći...
Na ovogodišnjem Šabačkom vašaru, među ringišpilima, šećernom vunom i roštiljem, pažnju mnogih privlače štandovi sa natpisom: "Mystery boks sa Amazona - samo 1.000 dinara!“
Fenomen mystery boksa, kutije iznenađenja čiji sadržaj saznajete tek nakon kupovine, odavno je hit u svetu. Ovakve kutije često se prodaju po simboličnim cenama, nudeći priliku za zanimljivo iznenađenje, a ponekad i pravi mali "ulov“.
Ove godine, mystery boks je stigao i na Šabački vašar, ali umesto američkih 5 dolara, cena u domaćoj verziji iznosi 1.000 dinara.
I dok su neki radoznalo kupovali u nadi da će pronaći nešto vredno, drugi su komentarisali da je cena mogla biti malo niža.
- Novo na Šabačkom vašaru! Paketi sa Amazona (tako piše) za 1.000 dinara. Pa šta ti se "posreći"! Pipkaju, mućkaju, osluškuju misteri boks - navodi se u jednom snimku na Tiktoku.
Natalija i njene prijateljice pazarile su ovaj popularni misteriozni paket, a za 1.000 dinara dobile su lampu i luster.