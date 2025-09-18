Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je seminaru Inspektorata za rad i poručila da će se snažno zalagati za unapređenje statusa inspektora i veću vidljivost njihovog rada.

Ministarka je istakla da je posao inspektora odgovoran i težak, jer podrazumeva zaštitu i radnika i poslodavaca, uz poruku da inspekcijski nadzor nije samo postupak kontrole, već prilika da se unaprede uslovi rada i obezbedi fer odnos u privredi.

Seminar Inspektorata za rad Foto: ministarstvo za rad

U periodu januar – avgust 2025. godine, inspektori rada ostvarili su značajne rezultate:

izvršeno je 40.677 inspekcijskih nadzora; zatečeno je 3.087 lica na radu na crno, od kojih je čak 74% nakon mera inspektora dobilo ugovor o radu; doneto je više od 4.100 rešenja za otklanjanje nepravilnosti i preduzeto preko 9.300 mera; izvršeno je 611 nadzora povodom povreda na radu, uključujući i slučajeve sa najtežim posledicama; utvrđeno je 218 neregistrovanih subjekata, od kojih je gotovo polovina ušla u zvanične registre; na osnovu postupaka inspektora izrečene su novčane sankcije u ukupnom iznosu većem od 170 miliona dinara.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: ministarstvo za rad

"Vreme je da se ne čuje samo onda kada nešto nije urađeno dobro, već i da javnost zna koliko ste života zaštitili, nepravilnosti ispravili i radnih mesta sačuvali", poručila je ministar inspektorima rada.

Ona je podsetila da je prioritet Ministarstva izrada novog Zakona o radu, koji će, kako je naglasila, biti rezultat kvalitetnog socijalnog dijaloga – zakon koji će učvrstiti prava radnika, ali neće ugroziti privrednike koji stvaraju dodatnu vrednost.

Seminar Inspektorata za rad Foto: ministarstvo za rad

Stamenkovski najavila je i pokretanje inicijative „Otvorena vrata za radnike“, koja će omogućiti svim zaposlenima koji trpe nepravde ili pritiske da se direktno obrate Ministarstvu.