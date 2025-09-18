Slušaj vest

Pripreme za vojnu paradu, koja se održava u subotu, uveliko su u toku, a o tome šta ćemo to sve videti za dva dana za Kurir je otkrio general Vojske Republike Srpske u penziji i bivši komandant Zvorničke brigade, Vinko Pandurević.

U toku završne pripreme za vojnu paradu u Beogradu Izvor: Kurir televizija

- Ovo će biti jedna od najmasovnijih parada, najveći defile. Vojska Srbije ima tri misije, jedna je odbrana od oružanog ugrožavanja Srbije, drugo je uspostavljanje mira u svetu, a treće pružanje podrške civilnim organima vlasti. Njena vojna moć je prema svetskim merilima na 52. mestu, što je iznad svih zemalja u regionu - kaže Pandurević.

Egzercir Garde Vojske Srbije na probi vojne parade Snaga jedinstva 2025 Foto: Boba Nikolić

On dodaje da je ovaj dan takođe odabran sa puno simbolike, jer je u pitanju nacionalni praznik koji se tiče velikog istorijskog događaja, praznika nacionalnog jedinstva i zastave.

- Jedinstvo je naš spas. Ostanimo takvi i budimo jedinstveni i dalje - poručuje Pandurević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"JA ĆU OTVORENO POHVALITI - SRBIJA IMA NAJBOLJU PVO U EVROPI" Hrvatski stručnjak i bivši general pohvalio našu armiju
pvo.JPG
DruštvoOVIM IZNENAĐENJEM ĆE POČETI VOJNA PARADA! Nešto što region još nije video, kapetan otkrio: Najveći događaj ove vrste na našim prostorima, SPREMNI smo za SUBOTU!
IMG-20250916-WA0200.jpg
PolitikaDELA SU MOJE NAJBOLJE REČI! Predsednik Vučić o vojnoj paradi u Beogradu: Samo ekonomski snažna Srbija može da podigne jednu armiju! (VIDEO)
av.jpg
Politika"POSTOJI OPASNOST OD NEPRIJATELJSKOG DELOVANJA KA SRBIJI" Vojna parada 20. septembra kao odgovor? Pukovnik u penziji Đurković: Ovim odvraćamo pretnje
mls_8765_1757617051.jpg

Bjegović: Vojna Parada treba da bude ponos svih Srba - Poslaće važnu poruku Izvor: Kurir televizija