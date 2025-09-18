Slušaj vest

Pripreme za vojnu paradu, koja se održava u subotu, uveliko su u toku, a o tome šta ćemo to sve videti za dva dana za Kurir je otkrio general Vojske Republike Srpske u penziji i bivši komandant Zvorničke brigade, Vinko Pandurević.

U toku završne pripreme za vojnu paradu u Beogradu Izvor: Kurir televizija

- Ovo će biti jedna od najmasovnijih parada, najveći defile. Vojska Srbije ima tri misije, jedna je odbrana od oružanog ugrožavanja Srbije, drugo je uspostavljanje mira u svetu, a treće pružanje podrške civilnim organima vlasti. Njena vojna moć je prema svetskim merilima na 52. mestu, što je iznad svih zemalja u regionu - kaže Pandurević.

1/20 Vidi galeriju Egzercir Garde Vojske Srbije na probi vojne parade Snaga jedinstva 2025 Foto: Boba Nikolić

On dodaje da je ovaj dan takođe odabran sa puno simbolike, jer je u pitanju nacionalni praznik koji se tiče velikog istorijskog događaja, praznika nacionalnog jedinstva i zastave.

- Jedinstvo je naš spas. Ostanimo takvi i budimo jedinstveni i dalje - poručuje Pandurević.

