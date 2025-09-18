Slušaj vest

Pripreme za vojnu paradu „Snaga jedinstva 2025“ u Beogradu ušle su u završnu fazu, a danas se ispred Palate Srbija održava generalna proba.

Podsetimo, osim naoružanja i defilea jedinica publika će moći da vidi i oko 60 različitih letelica iznad Beograda. Iz Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije najavljuju raznovrstan i atraktivan program.

Vojna parada 2025 proba Izvor: Kurir

Građani će u subotu 20. septembra biti u prilici da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir.

IMG-20250918-WA0211.jpg
Generalna proba Foto: Marko Karović

Posetiocima će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Vojna parada 2025 proba Izvor: Kurir

U našoj galeriji pogledajte kako izgleda generalna proba:

Generalna proba, vojna parada 2025. Foto: Marko Karović

Snažna i moćna srpska armija

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak s ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Miloradovićem.

- Na sastanaku sa ministrom odbrane Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Miloradovićem. U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!, poručio je predsednik Vučić.

