VELIČANSTVENA GENERALNA PROBA VOJNE PARADE Pogledajte moć naše vojske na delu, sve je spremno za spektak u subotu! Kurir na licu mesta! (foto, video)
Pripreme za vojnu paradu „Snaga jedinstva 2025“ u Beogradu ušle su u završnu fazu, a danas se ispred Palate Srbija održava generalna proba.
Podsetimo, osim naoružanja i defilea jedinica publika će moći da vidi i oko 60 različitih letelica iznad Beograda. Iz Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije najavljuju raznovrstan i atraktivan program.
Građani će u subotu 20. septembra biti u prilici da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir.
Posetiocima će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.
U našoj galeriji pogledajte kako izgleda generalna proba:
Snažna i moćna srpska armija
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak s ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Miloradovićem.
- Na sastanaku sa ministrom odbrane Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Miloradovićem. U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!, poručio je predsednik Vučić.