Priča o četvoro mališana iz Bosne i njihovom ocu Almiru Muhiću, iz Mramora kod Tuzle, potresla je ceo region. Majka ih je jednostavno jednog dana ostavila, kao da su stare stvari. Bez reči. Najmlađe je još sisalo.

Nije se javila mužu, niti sopstvenim roditeljima. Otišla je kod drugog čoveka. A ono što najviše boli - nije pitala ni za decu.

Tužna priča ove porodice potresla je region. Ljudi su plakali dok su čitali, a istovremeno su rešili da pruže ruku pomoći - donirali su hranu, pelene, odeću, drva, ugalj, pa i novac.

U kući u kojoj do juče nije bilo ni osnovnih stvari odjednom su se pojavili nepoznati ljudi spremni da pomognu.

Almir ne može da Foto: You tube printscreen/Dijana Hodžić

Rođaka Edita koja je i pokrenula celu akciju pomoći rekla je u podkastu na jutjub kanalu "Dijana Hodžić" da porodica sada ima sve što im je trenutno potrebno. Skoro sve. Osim majke.

U međuvremenu, i Almir je saznao gde je njegova žena. Čuo je da se preudala, otišla kod drugog čoveka.

Najviše ga i dalje boli što je to uradila na taj način, što nije rekla ni jednu reč, i što posle nije pitala za decu.

- Najteže mi je da malog naučim na ovu hranu, jer ga je ona hranila, još je sisao... to mi je teško. I stalno razmišljam - koji je bio razlog da to ovako uradi, bez reci. To mi ne izlazi iz glave - kaže dok briše suze.

Mnogi ljudi dobre volje su požurili da pomognu porodici Foto: You tube printscreen/Dijana Hodžić

Njihovo najstarije dete ima devet godina, a najmlađe tek nešto više od godinu dana. Deca i dalje veruju da je majka u bolnici. Stariji verovatno već naslućuju istinu, ali ćute.

Novost je i da je najmlađi ovih dana načnio svoje prve korake - korake koje nije videla ona što ga je ispod srca nosila.

Ipak, nekako se snalaze... Dani bez majke prolaze. Četvoro dečaka od godinu do devet godina navikavaju se na novu realnost.

Rođaka Edita sad ima novu misiju - da im obezbedi siguran dom. Kuća u kojoj sada žive data im je samo na korišćenje i svakog dana mogu da budu iseljeni.

Pokrenula je akciju prikupljanja sredstava kako bi im kupila bilo novu kuću ili onu u kojoj sada žive.

Almir bi da radi, da zaradi svojim rukama, kako je ceo život i navikao. Ali sada ne može da ostavi dvoje najmlađe dece same. Ostaje mu samo da veruje da će ova priča dobiti nastavak kakav deca zaslužuju - da će, i bez majke, odrasti u sigurnom domu, okružena ljubavlju.

Beba prohodala, a majka to nije ni videla Foto: You tube printscreen/Dijana Hodžić

"Ne plačem ja, to srce plače", kaže Almir.

Podsetimo, kako smo već pisali, Almirova supruga jednog dana je rekla da ide u bolnicu. Ubrzo isključila je telefon i nestala.

On ju je tražio u bolnici, prijavio slučaj policiji, ali nije bilo uspeha.

Deca su bila zbunjena gde je mama. Najmlađe dete, beba od godinu dana, kad ogladni ili kad bi da zaspi, zvala je: "Mama, mama...".

Deca su zbunjeno pitala gde je mama Foto: You tube printscreen/Dijana Hodžić

Stariji, petogodišnji dečak, budio se usred noći i pitao koliko je sati, nadajući se da će baš tada majka zakoračiti kroz vrata.

Priča o njima je objavljena na jutjub kanalu "Dijana Hodžić" gde se navodilo da je porodica živela normalno, da nije bilo nikakvog nasilja.

- Popili smo na balkonu kafu kada se ona požali na ženske bolesti. Viče: "Moram se javiti doktoru". U 7.30 sati je izašla iz kuće. "Sad ću se ja vratiti", reče. Otišla je kod doktora. Dobila je uput za Gradinu. Rekla mi je da će doći do 11 sati. U 11 sati, ja joj napišem poruku: "Dete plače za tobom, gladno je", a ona meni odgovara: "Nisam sama. Ima puno naroda. Dosadan si previše. Ajde ćao!". I od te poruke ona je blokirala telefon - ispričao je tada Almir.