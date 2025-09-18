Slušaj vest

Dok mnogi još uvek misle da je kabina tramvaja "muško mesto", Anđela Bosić (28) iz Sente svakodnevno razbija te predrasude vozeći tramvaj ulicama Beča.

Iako nije naišla na velike prepreke kao žena u ovom poslu, njen put nije bio jednostavan, od obuke na nemačkom jeziku, smenskog rada i odgovornosti, do dokazane stručnosti u sistemu u kom greške nisu dozvoljene.

Ova mlada devojka u Beču živi od 2019. godine, u Austriji 10 godina. Završila je Ekonomsku školu u Brčkom.

Anđela vozi tramvaj u Beču Foto: Privatna Arhiva

- Motivaciju sam pronašla u želji da radim odgovoran i dinamičan posao, takođe smatram da je ovo izuzetno sigurno i stabilno radno mesto što mi daje osećaj sigurnosti i dugoročnog profesionalnog razvoja - priča za Kurir Anđela.

Anđela vozi tramvaj u Beču Foto: Privatna Arhiva

Njena obuka za vozačicu tramvaja trajala je tri meseca, a obuhvatila je teorijske i praktične delove.

- Potrebno je veoma dobro poznavanje nemačkog jezika, minimum 21 godina, zdravstvena sposobnost, spremnost na rad u smenama. Kao žena u ovoj profesiji nisam nailazila na velike poteškoće, naprotiv iznenađena sam brojnim pozitivnim reakcijama putnika. Radim prve i druge smene. Najranija smena počinje već u 4 ujutru, a najkasnija može da traje do pola 2 noću. Smene traju do 9h, vozimo najvise 3-4h, zatim sledi pauza - navodi ona.

Anđela vozi tramvaj u Beču Foto: Privatna Arhiva

Kaže da je do sada imala jednu nezgodu bez velikih posledica.

- Veoma često se dešava da pešaci prelaze na mestima koja nisu predviđena za prelazak pešaka što je izuzetno opasno jer mnogi ne znaju da je moj put kočenja znatno duži pogotovo kod lošeg stanja šina dolazi do proklizavanja (lišće, mokre šine). Loše parkirana vozila koja blokiraju prolaz i pitnici koji često blokiraju vrata svesno ili nesvesno su neke od poteškoća koje doživljavam često - navodi Anđela.

Anđela vozi tramvaj u Beču Foto: Privatna Arhiva

Podršku porodice nije imala u početku njene ideje da se bavi ovim poslom.

- Smatrali su da sam kao žena više izložena opasnošću u ovom poslu, međutim kad sam počela da radim mišljenja su se promenila i ponosni su što sam jedna od mnogih devojaka koja uspešno obavlja ovaj posao. Obuka koju smo prošli je opširna i velika pažnja je usmerena na sigurnost radnika u ovom poslu. Nisam jedina devojka koja obavlja ovaj posao, 17% je žena zaposleno u firmi - kaže ona.

Anđela snimke iz tramvaja redovno objavljuje na društvenim mrežama, te je pojedine motivisala da umesto automobilom na posao putuju javnim prevozom.

- Za ovih 10 godina u Austriji stekla sam mnoga radna iskustva koja će mi sigurno biti od koristi ako jednog dana odlučim da se vratim za Srbiju ili Bosnu, za sada sam zadovoljna ovde - navodi Anđela, bivša bodibilderka i sertifikovani personalni trener.