Slušaj vest

U Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od pet stepeni do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Screenshot 2025-09-18 130650.jpg
Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, tako da se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni Celzijusa.

U drugoj polovini sedmice biće promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.

Ne propustiteDruštvoSUNČAN DAN PRED NAMA: RHMZ objavio prognozu za narednih 7 dana, evo šta nas čeka
IMG_20240413_174741.jpg
DruštvoUjutru ledara, a danju pravo leto! Čubrilo upozorio na mraz pa označio tačan datum kad se sve menja: Ovo sve zanima
Kiša, oluja i nevreme u Srbiji
DruštvoTEMPERATURA PADA ZA SKORO 10 STEPENI! Danas vetrovito i sveže, a ova 2 dela Srbije na udaru pljuskova s grmljavinom! Kada stiže novi letnji obrt ali i prvi sneg
jesen.jpg
Društvo(MAPE) VREMENSKI OBRT U SRBIJI, A OVDE SAMO ŠTO NIJE POČELO! Pogledajte kako će se kretati nevreme iz sata u sat: Temperatura naglo pada, ali to NIJE SVE!
IMG-20250708-WA0049.jpg