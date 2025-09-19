Slušaj vest

U Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od pet stepeni do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Vreme narednih dana

U narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, tako da se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni Celzijusa.

U drugoj polovini sedmice biće promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza