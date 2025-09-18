Slušaj vest

Strah za sopstvenu i bezbednost drugih u saobraćaju, osnovni je razlog da mnogi, iako već imaju položen vozački ispit, uzimaju dopunske časove vožnje. Isto važi i za vozače koji duže vreme nisu seli za volan. A taj naknadni čas prakse u saobraćaju može vas koštati od 1.200 dinara u unutrašnjosti, do više od 30 evra u Beogradu.

Osnovno pitanje je koliko je dovoljno dopunskih časova za one koji bi želeli da se posle duže pauze u vožnji, ili toga da nikada nakon dobijanja vozačke dozvole nisu selu za volan, ponovo uključe u saobraćaj kao vozači?

- Sve je, u principu, individualno jer, jednostavno, nije isto da li je neko polaganje vožnje obavio pre 30 ili pre pet godina, odnosno, koliku je pauzu u aktivnoj vožnji napravio ili da li je nakon polaganja ispita uopšte i vozio automobil. Zbog svega toga, na samom instruktoru je procena koliko će mu dopunskih časova trebati. Nekome je dovoljno samo pet, a nekome i svih 20 da bi stekao sigurnost. Dosadašnja praksa pokazuje da je najčešći potreban broj takvih časova deset - kažu u jednoj valjevskoj auto-školi.

Napominju, uz to, da dopunske časove u daleko većoj meri uzimaju žene, a među njima procentualno je najveći broj onih dama koje su pre više godina položile vozački ispit, ali nisu imale sopstveni automobil.

Veština se uvežbava

S druge strane, po mišljenju instruktora vožnje sa višedecenijskim iskustvom Jugoslava Trijića, stvar nije u tome da ljudi koji su već vozili četvorotočkaša, pa napravili dužu pauzu, ne znaju da voze, "nego u tome da se plaše da voze".

- Svima govorim uvek isto - vožnja nije nauka i ona se ne uči. Vožnja je veština a veštine se uvežbavaju. Niko ne zaboravi od leta do leta da pliva, jer je to veština. Niko ne zaboravi da vozi bicikl, iako možda nije seo od osnovne škole, jer je i to veština. Sve to isto važi i za vožnju automobila - smatra on.

Međutim, s obzirom na to da je saobraćaj motornih vozila ipak sam po sebi specifičan, strah za sopstvenu i bezbednost drugih učesnika saobraćaja, po njegovom mišljenju, glavni je razlog da se uzmaju ovi, kako je precizno definisano, "kondicioni/dopunski časovi vožnje".

Važno je steći samopouzdanje Foto: Shutterstock

A kad je već tako, dodaje, potrebno je držati se i sledećih pravila.

- U to doobučavanje a zapravo oslobađanje od straha u vožnji, nikada ne idite sa supružnikom, roditeljem, rođakom... Jer, svi će želeti da vozite kao oni, što je nemoguće. Dakle, ako je već potrebno da se razbije strah od učešća u saobraćaju tako što ćete već naučenu veštinu ponovo uvežbati, onda je to najbolje učiniti kod trećeg lica, odnosno, kod instruktora vožnje.

Da je sve "u glavi" onoga ko treba da sedne za volan, kako kaže, potvrđuje primerom iz sopstvene prakse - gospođa koja nije vozila punih 30 godina, ali kada joj je suprug privremeno ostao bez dozvole "jednostavno je sela i provozala".

- Dakle, osnovno je da zaboravite na strah, jer veštinu već imate. Samo od toga koliko ste talentovani zavisi da li će vam biti dovoljno par ili desetak dopunskih časova da ponovo steknete sigurnost - kaže Trijić.

Da je strah od vožnje osnovni razlog zašto je nekima potrebno još dodatne prakse za volanom, svojevremeno je potvrdio i Beograđanin Dragan Radić, koji je kao instruktor vožnje licenciran za kandidate sa vozačkom dozvolom kojima su potrebni dodatni časovi.

Strah je barijera

Za "Priče sa dušom" on je objasnio da su u skoro 80 odsto slučajeva to kandidati koji se plaše volana, ulaska u saobraćaj, gužve i drugih vozača i koji nemaju visok nivo samopouzdanja dok su na putevima sa svojim četvorotočkašima.

- Auto-škole su uglavnom više usmerene ka redovnoj obuci početnika, odnosno onih koji tek treba da polažu, dok za te kondicione časove nema mnogo ni vremena ni volje. Dodatni časovi vožnje najčešće se nude nakon redovne obuke, u popodnevnim terminima, kada većina đaka ne može da se uklopi ili su već umorni od posla - pričao je Radić.

Što se tiče cena, ova usluga kondiciono/dopunskog časa, očekivano, najviša je u Beogradu ali poprilično varira od auto-škole do auto-škole u prestonici.

Sve je lakše kada se "gradivo utvrdi" Foto: Profimedia

Sudeći po objavama na njihovim sajtovima, najniža cena te vrste časa iznosi 1.500, kod solidnog broja drugih cena se kreće od 1.800 do 2.000, dok je najskuplja varijanta dopunskog dvočasa u trajanju od sat i po, po ceni od 3.600 dinara.

U gradovima u unutrašnjosti Srbije doobučavanje u vožnji je jeftinije i kreće se u rasponu od 1.200 do 1.500 dinara po času.

Cene dopunskih časova, inače, najčešće su nešto više nego redovni časovi vožnje zbog, kako se objašnjava, većih troškova održavanja, goriva i dnevnice instruktora, mada većina auto-škola za ovu uslugu, kako kažu, nude i određene popuste ako se odjednom uzima više časova, najčešće preko pet.