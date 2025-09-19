Slušaj vest

Jutarnje temperature kao da smo u novembru, a popodne sunce prži kao usred jula! Lekari upozoravaju da ove ekstremne oscilacije ozbiljno ugrožavaju zdravlje čak i zdravih osoba.

U Sjenici je juče ujutru izmereno samo nula stepeni, dok preko dana temperatura skače i na letnjih 26. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje sveža jutra i za naredne dane.

- U petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak - navodi RHMZ.

Od vikenda ponovo skaču temperature Foto: Kurir/D. Č.

Ujutru slojevito oblačenje

Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine potvrđuje da velike promene u temperarturi i te kako mogu uticati na zdravlje.

- Ujutru odlazimo na posao po kasnom jesenjem vremenu, a vraćamo se po letnjem pa se sa takvim uslovima moramo i adekvatno slojevito oblačiti. Do kože treba da bude pamučna odeća koja može da propušta i upija znoj. Pri povratku s posla moramo da skinemo višak odeće jer u protivnom može doći do pregrevanja organizma pa čak i toplotnog udara.

Pri povratku s posla skinite višak odeće sa sebe Foto: Zorana Jevtić

- Da bismo spustili temperaturu na 36 stepeni krvni sudovi se šire, znojimo se i krvni pritisak pada. Ako takvi uđemo u rashlađenu prostoriju ili autobus može doći i do prehlade - kaže dr Obradović i ističe da ovakvo vreme jako loše utiče i na hroničare i asmatičare jer ima dosta vlage u vazduhu.

Ishrana, tečnost i fizička aktivnost

Dr Biserka Obradović o promeni vremena u toku dana Foto: Kurir Televizija

Dr podseća da je redovna zdrava ishrana neophodna kao i unošenje tečnosti barem dva litra dnevno.