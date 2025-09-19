Slušaj vest

Jutarnje temperature kao da smo u novembru, a popodne sunce prži kao usred jula! Lekari upozoravaju da ove ekstremne oscilacije ozbiljno ugrožavaju zdravlje čak i zdravih osoba.

U Sjenici je juče ujutru izmereno samo nula stepeni, dok preko dana temperatura skače i na letnjih 26. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje sveža jutra i za naredne dane.

- U petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak - navodi RHMZ.

Ujutru slojevito oblačenje

Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine potvrđuje da velike promene u temperarturi i te kako mogu uticati na zdravlje.

- Ujutru odlazimo na posao po kasnom jesenjem vremenu, a vraćamo se po letnjem pa se sa takvim uslovima moramo i adekvatno slojevito oblačiti. Do kože treba da bude pamučna odeća koja može da propušta i upija znoj. Pri povratku s posla moramo da skinemo višak odeće jer u protivnom može doći do pregrevanja organizma pa čak i toplotnog udara.

- Da bismo spustili temperaturu na 36 stepeni krvni sudovi se šire, znojimo se i krvni pritisak pada. Ako takvi uđemo u rashlađenu prostoriju ili autobus može doći i do prehlade - kaže dr Obradović i ističe da ovakvo vreme jako loše utiče i na hroničare i asmatičare jer ima dosta vlage u vazduhu.

Ishrana, tečnost i fizička aktivnost

Dr podseća da je redovna zdrava ishrana neophodna kao i unošenje tečnosti barem dva litra dnevno.

- Kofeinske napitke moramo svesti na minimum jer oni deluju kao diuretici. Ispijanjem jedne šoljice kafe izbacimo sedam šoljica tečnosti, a ona nam je neophodna za metabolične procese u organizmu. Ne smemo zaboraviti ni fizičku aktivnost, ali ne kasno uveče posle 19 sati kako to mladi rade, jer unos proteina posle vežbanja dovodi do toga da osoba teško zaspi, ujutru kada treba da bude najaktivnija pospana jer je pritisak nizak, a visok melatonin - objašnjava doktorka.

