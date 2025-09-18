Slušaj vest



Suad Trbović Sule (61), koji je uradio što još niko nije - odrekao se transplantacije jetre zarad života mladića, preminuo je sinoć u svom Priboju. Suletova jetra nije izdražala. Iako je 5. septembra dobio poziv iz Beograda da sada ima jetra samo za njega, Sule je bio toliko loše da transplantacija nije mogla biti urađena. Nepune dve nedelje kasnije je zauvek sklopi oči.

Foto: Privatna Arhiva

Taman kad mu je kućerak sređen zahvaljući komšijama i svim dobrim ljudima iz Priboja, Srbije i celog sveta, koje je Suletova teška sudbina potresa, i kada je mogao, konačno da pristojno živi, pa i dobije šansu za novi život presađivanjem jetre, Suletu se nije dalo.

- Nažalost, naš Sule je preminuo sinoć oko 22 sata u pribojskoj bolnici, u koju je primljen dan ranije u izuzetno lošem stanju. Jetra je otkazala. Država je čak bila obezbedila i jetru, odnosno pojavio se donor organa, zvali su ga 5. septembra iz Kliničkog centra Srbije. Ali Sule je bio jako loše, organizam je bio istrošen i nije se mogla obaviti transplantacija - kaže za Kurir Dragoje Bojić, pribojski humanitarac, koji je pokretao brojne akcije za pomoć Suletu, pa dodaje:

- Pre tog poziva iz Beograda ležao je mesec i po dana u pribojskoj bolnici. I taman je bio pušten kući, u taj svoj kutak, koji smo mu renovirali zahvaljući svim dobrim ljudima, kojih je mnogo, iz celog grada i sveta, koji su mu uplatili novac. A svi koji su radili, i struju, i sve druge poslove, radili su besplatno. Taman kad se sve "skockalo" nije mu se dalo. Naglo mu se stanje pogoršalo i preminuo je.

Poslednji Suletov snimak nastao nakon potiva iz Beograda Foto: Printscreen

Bojić nam šalje i prilog lokalne televizije, koju je Sule tražio da mu dovede nakon što je dobio poziv iz UKCS za transplantaciju.

- Jadničko je sigurno video i znao da mu se bliži kraj i hteo je javno da zahvali svima koji su mu pomogli - kaže nam Bojić.

A na snimku je Sule u svom sređenom domu, sa novom mašinom za veš, novim krevetom, tepihom, kuhinjom... Svim. Idila spram onoga što je donedavno bilo, gde je ovaj čovek, koji je bio sam i živo od socijalne pomoći, obitavao u krajnje nehumanim uslovima.

- Zahvaljujem svim građanima Priboja, a posebno Dragoju Bojiću, moji prvim komšijama Cincovićima... - počeo je da da nabraja sve redom Sule, žut ko sveća, taman u licu, koji je ležao u krevetu. Ni da ustane nije mogao.

A u maju, kada se pročulo za ovaj herojski čin, koji bi malo ko bio kadar da učini, i bukvalno život pokloni drugome, Sule nam je pričao o svom životu. Jedinac je. Otac ga ostavlja čim je rođen, majka umire 2013. Živeo je sam. Ali nikako usamljen, jer su o njemu brinule drage i dobre komšije Cincovići.

Suad Trbović Sule taman dobio novi dom Foto: Pritnscreen/TV Priboj

- Probleme s jetrom imam pet godina. Ovde su me svi otpisali, pa sam u Kliničkom centru u Beogradu ležao jednom 45 dana, drugi put mesec. Jetra mi je skroz propala i pre tri godine sam stavljen na listu za transplantaciju - pričao je u maju za Kurir Sule i ispričao kako je poklonio život drugom:

- Rekli su da imaju donora, da moram doći što pre. Odvezao sam se s komšijom koji brine o meni. Uveče su mi odradili sve pripreme, bio je i konzilijum. Posle sat vremena dolaze lekari i kažu da ima mlada osoba, kojoj je život ugrožen. Rekoh: "Nije problem nikakav. Ako je tako, nek bude njemu sa srećom, odradite njega".

Kada je dobio drugi poziv, posle nekoliko meseci, bio je na antibioticima, pa ništa nije moglo da se uradi. Nije bio Sule ni treće sreće - kada su 5. septembra zvali iz UKC Srbije.