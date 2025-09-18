Slušaj vest

Telekom Srbija beleži izuzetne uspehe na polju međunarodne distribucije domaćih serijskih programa i filmova. Samo u ovoj godini, kompanija je ostvarila značajnu prodaju originalnog sadržaja renomiranim svetskim platformama, čime je domaća produkcija dobila priliku da osvoji novu, globalnu publiku.

„Nedavne prodaje našeg serijskog programa renomiranim evropskim televizijama i striming platformama kao što su Voyo, Walter Presents, Arte i RTP predstavljaju još jedan značajan korak u nastavku uspešnog međunarodnog plasmana. Kontinuirano interesovanje globalne publike potvrđuje snagu naših priča i kvalitet domaće produkcije. Ponosni smo što srpski sadržaj sve češće pronalazi mesto na svetskoj televizijskoj sceni, a ovakvi rezultati dodatno nas motivišu da nastavimo sa razvojem ambicioznih i relevantnih projekata. Naš cilj ostaje isti – stvarati sadržaj koji pomera granice i otvara vrata novim tržištima“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju u Telekomu Srbija.

Ostvareni međunarodni uspesi Telekoma Srbija u saradnji sa GoQuest Media ove godine ogledaju se u impresivnom nizu prodaja domaćih serija i filmova uglednim svetskim platformama na međunarodnim tržištima. Globalna platforma iz Velike Britanije, Walter Presents, poznata po pažljivo odabranim i visokokvalitetnim serijama iz celog sveta otkupila je Apsolutnih 100. Uvrštavanje serije iz produkcije Telekom Srbija u njen repertoar potvrđuje da domaći sadržaj poseduje ogromnu snagu da se istakne i da osvoji globalnu publiku, prolazeći kroz jedan od najrigoroznijih procesa selekcije. Takođe, ovaj naslov otkupio je i ARTE (Francuska i Nemačka) koji predstavlja evropski javni servis i instituciju kulture najvišeg ranga. Ova prodaja predstavlja istorijski iskorak domaće produkcije na elitnu evropsku kinematografsku scenu. Indijska platforma OTT Watcho je pored ovog trilera u svoj izbor uvrstila i serije Državni službenik i Dug moru i time pokazala sve veće interesovanje azijske publike za srpski sadržaj.

Portugalski RTP, inače javni emiter koji upravlja sa više nacionalnih i međunarodnih televizijskih kanala (RTP 1, RTP 2, RTP 3, RTP Internacional, RTP Africa), u saradnji sa OBLE TV distributerom otkupio je seriju Frust, što je ujedno i prva prodaja jedne srpske serije na ovoj teritoriji.

U saradnji sa Jinga Films potpisan je ugovor o svetskoj distribuciji filma Volja sinovljeva, sa pravima prodatim na devet teritorija, uključujući Veliku Britaniju, Japan i Južnu Koreju.

Takođe, sadržaj Telekoma Srbija dostupan je za emitovanje na VOYO – internacionalnoj SVOD platformi CME grupe koja je otkupila naslove Ožiljak, Smola, Škripac, Ubice mog oca, Pasjača, Tunel, Influenseri, V Efekat, Apsolutnih 100, Frust, Tajkun 2.

Ovi međunarodni uspesi potvrđuju stratešku posvećenost Telekoma Srbija razvoju i promociji srpske kinematografije. Telekom Srbija nastavlja da ulaže u stvaranje vrhunskog multimedijalnog sadržaja i njegov plasman širom sveta, jačajući ugled Srbije na globalnoj filmskoj i TV sceni.