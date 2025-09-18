Meštani ulice Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru decenijama čekaju asfalt: Živimo u prašini i barama, kao da nismo građani ovog grada!
Zbog teškog stanja u kojem je jedna ulica u Novom Pazaru meštani su kontaktirali našu redakciju, jer kako kažu, žele javno da iznesu problem. Lokalnoj samoupravi su se obraćali više puta, ali do rešenja i nakon nekoliko decenija nije došlo.
Ulica Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru se nalazi na manje od dva kilometra od samog centra grada.
- Ulica je stvarno u lošem stanju, katastrofa, ne zna se da li je gore leti ili zimi, leti prašina, zimi sneg, ne vidi se ništa, ni gde je bara, ni gde je voda. Taksisti kad uđu ne mogu da veruju da postoji takva ulica u gradu;
- Mi smo više puta išli u opštinu i tražili pomoć. Nama su uvek govorili da smo mi u programu, ali program nikako da se ostvari. Ko da smo zaboravljeni, kao da nismo građani ovog grada - rekli su sagovornici iz ulice.
U ovoj ulici, u kojoj se nalazi više od 30 kuća, žive i građani sa različitim invaliditetima, kao i jedno dete koje se bori sa retkom bolešću. Za sve njih, svakodnevni život u ovakvim uslovima predstavlja veliki izazov. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u članu 9, kao i Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, obavezuju lokalne vlasti da obezbede pristupačnost javnih površina i spreče nejednak tretman. Iako zakon ne nalaže izričito asfaltiranje svake ulice, jasno ukazuje na obavezu preduzimanja razumnih prilagođavanja kako bi život osoba sa invaliditetom bio olakšan i dostojanstven.
- Ovde su mala deca, bolesna deca. Nema šanse da se prolazi bez kola, ovo je sramota - kaže sagovornik iz Novog Pazara.
A bandere koje se nalaze u ovoj ulici mogu postati turistička atrakcija ili mogu ubiti nekoga. Jedna je čak i pala. Ulica se nalazi odmah u Skvantašku pijacu, što predstavlja jedan od najprometnijih delova grada.
