Jesen samo što nije, a sa dolaskom tog godišnjeg doba mnogi od nas imaju promene raspoloženja, nesanicu, nedostatak ili pojačan apetit, a osećaju se i bezvoljno. Stručnjaci kažu da se radi o jesenjoj depresiji.

O tome kako je prepoznati, ali i prevazići, govorila je gošća Kurir televizije Milena Milanović, psihijatar i psihoterapeut.

- Pitanje da li su simptomi koje dobijemo od pacijenata stvarno njihova depresija, u smislu poremećaja raspoloženja ili je po sredi samo naša tuga u odnosu na neku situaciju koju umemo ili ne umemo adekvatno da prepoznamo i sa time da se adaptirimo. Kada nam nešto nije jasno o svom emocionalnom sistemu, mi jesmo skloni da nešto stigmatizujemo - kaže Milanović i dodaje:

- Čovek ne može da bude odvojen od prirode, uz dosta sunčeve svetlosti i energije portpuno se drugačije osećamo. Cela ta priroda se oslikava na našu biologiju i hormone. Usled restrikcije sunčevih zraka i energije, dolazi do manje produkcije seratonina i povećane produkcije melatonina i onda imamo simptom hipersonije u toj sezonskoj depresiji.

Dolaskom jeseni, dani su kraći a sunca ima sve manje, što su osnovni znaci za početak depresivnog stanja:

- Jedan deo te priče se i odnosi na našu prirodnu adaptaciju gde treba da se prilagodimo jednoj novoj klimi gde je dan kraći, noć duža. Poznato je da se tela na toploti šire, na hladnoći skupljaju. Znači, čitav naš organizam se povlači i u tom smislu je ta naša adaptacija - kaže Milanović i dodaje:

- To zavisi i od ljudi koji možda imaju biološku ekspoziciju da veoma intenzivno reaguju na takve promene i kod kojih zaista ne možemo da pomogne sa time "ajde malo pokreni se i uzmi fizičku aktivnost". Naprotiv, takvi saveti mogu biti vrlo pogubni i osoba se može osećati loše. Ako jesenjoj depresiji prispojimo to da je ona zaista sezonska, onda mi možemo nekim načinom ponašanja da je prevaziđemo, to onda nije prava depresija već jedno stanje gde je naše prirodno raspoloženje sniženo radi uticanja sredine.

