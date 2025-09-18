Slušaj vest

Međutim, ako mušterija slučajno nema sitno, atmosfera se brzo menja pa se često desi i da se kasiri pobune.

- Imate li možda sitno? - pitanje je koje svakodnevno čuju kupci na kasama supermarketa. I dok mnogi od nas bez pogovora odmahuju rukom kada im se ne vrati pet ili 10 dinara kusura, situacija poprima sasvim drugi ton kada se uloge zamene.

Ukoliko kupac nema sitnog novca, pogled s druge strane kase postaje oštar, nezadovoljstvo otvoreno...

Uvek im fali "sitno" Foto: Shutterstock

Ovakvu situaciju je prethodne nedelje gotovo svakodnevno imala Beograđanka koja svakog jutra pazari kafu i čokoladice u marketu u centru grada i primetila je da kasirka skoro nikada nema sitan novac da vrati kusur.

"Pukao mi je film"

- Krem bananica i kafa iznosi tačno 67 dinara. Ukoliko dam 100 dinara ona zaokurži na 70 i ne kaže mi. Prećutim jer svakako ne bih uzela tri dinara, ali je u obavezi to da kaže, a ne da zaokružuje iznos. Tako je bilo sigurno pet puta zaredom. Uvek isti iznos. Prećutim. Ranije se dešavalo i da nema pet dinara da mi vrati. Prećutim i na to, ali pukao mi je film kada je jednog dana meni falilo tri dinara. Ako se dobro sećam iznos je bio 43 dinara. Imala sam krupno 1.000 i 40 sitno. Karticu nisam imala kod sebe. Dajem joj 40 dinara misleći da će reći da je u redu jer je prethodnih sedam dana od mene dobijala po tri dinara svakog jutra. Međutim, ona me preko pogledala i naglasi: "43". U šoku sam je posmatrala i na trenutak ostala bez teksta - kaže nam čitateljka i dodaje:

Kada mušterija nije imala sitno nastao problem Foto: Filip Plavčić

Nastavljaju po istom