Na sastanku u Vladi Srbije, u konstruktivnom dijalogu, konstatovano je da će svi univerziteti uspešno realizovati nastavu i sprovesti ispitne rokove u tekućoj školskoj godini najkasnije do 31. oktobra 2025. godine, kao i da će nova akademska 2025/2026. godina započeti najkasnije 3. novembra u svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Dogovoreno je da se razgovori u narednom periodu intenziviraju i da se u njih neposredno uključe i predstavnici fakulteta u sastavu univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.

