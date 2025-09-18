Slušaj vest

Jesenji poljoprivredni radovi ne obavljaju se samo na njivama već se užurbano radi i u voćnjacima i vinogradima, dok to dozvoljavaju vremenske prilike. Kada je u pitanju berba grožđa, privodi se kraju. Neki će ga preraditi u vino, a neki u dobro poznatu lozovaču.

Kod Slađana Papića u Mačvanskoj Mitrovici, danas je vreme berbe. Kurir televizija bila je u poseti njegovom vinogradu, a on je tom prilikom i otkrio kako berba napreduje:

Foto: Kurir Televizija

- Imam običnu tamljaniku, naše domaće grožđe što miriše predivno. Ovo nije neki vinarski kraj, ali sam pokušavao par puta da pravim vino. Međutim ja prvi ne pijem vino, ima ljudi koji to rade, piju i proizvode, ali sve ovo moje grožđe završiće u rakiji. Čini mi se da je ova godina bila dobra za grožđe. Zato što je bilo mnogo sunca. Svaka voćka voli sunce, do duše voli i vlage. Ali grožđe je malo posebno, zato što ono više voli sunca još ako dobije vlage, onda grozdovi budu predivni, prelepi, to jest prepuni šećera - kaže Papić i dodaje:

- Što je više osa na njemu, znači da je ono u potpunosti zrelo i da ima najveću koncentraciju šećera. Samim tim biće i daleko boljeg kvaliteta rakija. Nadam se da ćemo za desetak dana probati rakiju. Tek sam sad počeo da berem. Imam čak jedne makaze koje sam kao student našao u jednom podrumu dok sam bio u Novom Sadu. Makaze kojima sečem grožđe imaju oko 70, 80 godina sigurno. Ovo grožđe nije osetilo nikakav preparat, nikad ničim nije prskano, što je daleko bolje, kvalitetnije i za rakiju i za jesti. Može da se jede i neoprano. Ne budu to možda grozdovi veliki, ali znam da su kvalitetni, znam da su pravi i dobri za jesti.

Berba grožđa u Mačvanskoj Mitrovici: Papić otkriva tajnu kvalitetne rakije – sunce i vlada kao preduslovi, ose su ključ! Izvor: Kurir televizija

