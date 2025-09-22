Slušaj vest

Mnoge devojke sanjaju o karijeri stjuardese, ali malo koja zna koje uslove je potrebno ispuniti kako bi se bavila tim poslom.

Na Tik tok profilu "buduce.kabinsko.osoblje" navedeno je detaljno kakva pravila ima jedna od kompanija i šta sve posao podrazumeva.

Za one koji žele da postanu deo kabinskog osoblja, postavljeni su prilično strogi, ali jasni kriterijumi.

Poznavanje engleskog jezika je obavezno Foto: Shutterstock, Sam Dao / Alamy / Alamy / Profimedia

Kandidatkinje moraju biti najmanje 160 centimetara visoke i sposobne da dosegnu 212 centimetara dok stoje na vrhovima prstiju, kako bi mogle dohvatiti opremu za hitne slučajeve u svim tipovima aviona.

Takođe, ne smeju imati vidljive tetovaže dok su u uniformi, a potrebna je i diploma srednje škole.

Poznavanje engleskog jezika je obavezno, dok znanje dodatnih jezika predstavlja prednost.

Donja granica za godine je 21, a kandidati moraju biti prirodni timski igrači, komunikativni i spremni za život u međunarodnoj sredini - baza kompanije je u Dubaiju, što podrazumeva ispunjavanje uslova za radnu vizu UAE.

Takođe, potrebna je najmanje godina dana iskustva u ugostiteljstvu ili radu sa ljudima. Od kandidatkinja se očekuje odlučnost, posvećenost najvišim standardima i sposobnost da upravljaju izazovima i pronalaze rešenja u svakoj situaciji.

Nakon zapošljavanja, stjuardese prolaze intenzivnu obuku Foto: Shutterstock

Nakon zapošljavanja, stjuardese prolaze intenzivnu sedmonedeljnu obuku u Dubaiju, gde se uče vrhunskim standardima bezbednosti i pružanja usluga.

Plata se sastoji od fiksne osnovne zarade, naknade za sate letenja i layover, odnosno boravak na destinacijama. Prosečna plata za rad u ekonomskoj klasi iznosi oko 2.700 evra, s tim da konačni iznos zavisi od broja sati letenja.

Ovo je prilika za sve one koje sanjaju o međunarodnoj karijeri u avijaciji, ali i izazov koji traži disciplinu, posvećenost i želju za radom u dinamičnom okruženju.

