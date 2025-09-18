Slušaj vest

Širom Evrope danas se obeležava Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum kako tog dana ne bi bilo smrtnog stradanja na evropskim putevima.

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je sveobuhvatnu analizu stanja bezbednosti saobraćaja u Srbiji za period 2020–2024. godine, koja obuhvata 161 lokalnu samoupravu.

- Rezultati pokazuju značajne razlike između pojedinih opština i gradova – od onih u kojima nije bilo poginulih, do onih koji i dalje beleže visok rizik stradanja. U prethodnih pet godina, Žabari, Despotovac i Bosilegrad izdvojili su se kao pozitivni primeri – na njihovim putevima nije stradalo nijedno lice. Kada se posmatra rizik stradanja u odnosu na broj stanovnika, najbolje rezultate beleže Crna Trava, Bujanovac, Bač, Bosilegrad i Mali Zvornik - navodi se u saopštenju ABS.

Detaljni izveštaji o stanju bezbednosti saobraćaja za svaku lokalnu samoupravu dostupni su na sajtu Agencije.

- Ovi izveštaji nisu samo statistika – oni su alat koji lokalnim zajednicama može pomoći da prepoznaju sopstvene slabosti i prednosti i da na osnovu toga grade efikasnije mere zaštite u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorniji i oprezniji. Svaki izgubljen život je tragedija za porodicu i celo društvo. Zato je ovaj izveštaj jasan poziv da učinimo više – da brojke postanu manje, a da životi na našim putevima budu sačuvani - dodaje se.