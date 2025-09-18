Slušaj vest

Aleksandar Hajduković je pravo iz kafane i opušteno otišao na rutinski sistematski pregled. Ispostavilo se da ima rak bubrega, treći stadijum! A kad ga čovek vidi, ne bi verovao da je tako. Dobrog držanja, zdravog izraza lica i vedar, živi potpuno normalno i veliki je optimista. A za to ima dobar razlog - nakon dve operacije prima novu, savremenu, adjuvantnu terapiju, koju je Srbija dobila kao donaciju za 100 pacijenata i za godinu dana. Lek je, vele stručnjaci, revolucionaran i trebalo bi da ga imaju svi kojima je potreban.

- Otišao sam iz kafane na rutinski pregled, na koji sam išao na svakih osam do 12 meseci, i dijagnostikovan mi je tumor. Bez ikakvih simptoma, osećao sam se izvanredno. Usledile su dve operacije u samo nekoliko meseci i dijagnoza trećeg stadijuma karcinoma bubrega. Hirurgija izleči. Međutim, visoki rizik od te bolesti postoji. Posle toga ključ je terapija, koja je imunoterapija, adjuvantna terapija i zapravo preventivna. Ova terapija podiže imunitet i pomaže organizmu da se sam izbori sa preostalim kancerogenim ćelijama, sprečavajući razvoj mikrometastaza i povratak bolesti. Terapija mi daje sigurnost, jer primam nešto što bih primio i u Njujorku, i u Berlinu, i u Istanbulu - kazao je Hajduković na konferenciji za novinare i istakao:

Aleksandar Hajduković, prof. dr Zoran Džamić i Marko Đurić Foto: Jelena Babić

- Ta donacija bi trebalo da postane nova stvarnost. Važno je da ovaj lek postane dostupan većem broju pacijenata, jer nije suština samo produžiti život već obezbediti i da on bude kvalitetan i dostojanstven.

U Srbiji se godišnje dijagnostikuje između 850 i 900 novih slučajeva raka bubrega. A najveći problem je što bolest nema simptoma dok ne uđe u odmaklu fazu, kada je krv u mokraći najčešći signal.

Ultrazvuk jednom godišnje - Karcinom bubrega spada u bolesti koje se teško mogu prepoznati na osnovu simptoma, i zato su preventivni pregledi presudni. Kako ne postoje ni markeri ni biomarkeri koji bi ukazivali na bolest, ključna dijagnostika je ultrazvuk, kojim se ovaj karcinom može lako otkriti u ranoj fazi. Potrebno je raditi ga jednom godišnje - kazao je prof. Džamić.

- U trenutku postavljanja dijagnoze kod 30 odsto pacijenata već postoje metastaze, a dodatnih 30 odsto razvije metastatsku bolest u prvoj godini od dijagnoze. Pre 14 godina krenuli smo sa modernom, tzv. target (ciljanom) terapijom karcinoma bubrega. Imali smo više od 1.400 pacijenata sa vrlo respektabilnim rezultatima, a pre nekoliko godina dobili smo i drugu terapijsku liniju, pa imamo i imunoterapiju. I ono čemu sada težimo i što je u smernicama postalo zlatni standard jeste taj tretman visokorizičnih pacijenata, onih koje smo operisali, u datom trenutku izlečili i nemaju više karcinom. Ali na osnovu kompletnog ispitivanja dokaže se da je taj njihov karcinom opasan u budućnosti. Uvedena je tzv. adjuvantna terapija za karcinom bubrežnog parenhima, koju prima i Aleksandar - istakao je prof. dr Zoran Džamić, direktor Klinike za urologiju UKC Srbije, i dodao:

Sve je veći broj pacijenata, naveo je prof. Džamić, koji su operisani pre 10-11 godina, a dolaze sa novim karcinomom.

- Ne znate kako da se postavite - da li je to novi karcinom ili je recidiv osnovne bolesti. Pošto su isti histološki tipovi, pre je recidiv. To je i za nas novo, nije se ranije dešavalo. Prođe 11 godina od operacije, dođe pacijent sa glavoboljama i nađete recidiv tumora u lobanji koji je isti kao na bubregu. Zato je važna ova terapija, koja polako zaživljava svuda u Evropi, a koju smo dobili kao donaciju za 100 pacijenata i s kojom ćemo se pokriti sve dok nam nadležni republički organi ne budu odobrili. Kolika je cena terapije, ne znam, a to je svakako ulaganje u budućnost - naglasio je profesor i dodao:

Prof. dr Zoran Džamić Foto: Nenad Kostić

- Reč je o medikamentu koji je planetarno napravio revoluciju. Ima 31 indikaciju za 31 lokalizaciju! Neverovatan lek. Pre nekoliko godina na najjačem američkom onkološkom kongresu, kada je promovisana kombinacija ovog leka, koga smo dobili u Srbiji kao donaciju, i još jednog medikamenta - 35 minuta je 5.000 ljudi stojeći aplaudiralo kao da smo bili na dodeli Oskara. To se nikad nije desilo. Ali to je pokazatelj rezultata terapije u lečenju pacijenata. Ta terapija, kako se pričalo, u toj kombinaciji, košta 1.600.000 dolara po pacijentu za celokupno lečenje. I čak se dešava da se ti proizvođači povlače sa tržišta jer to ne mogu ni mnogo bogatije države da priušte.

Marko Đurić Za jednake šanse - Kao udruženje koje okuplja pacijente i njihove porodice, svakodnevno se zalažemo da oboleli dobiju najbolju moguću terapiju, ali i psihološku i socijalnu podršku. Posebno ističemo važnost dostupnosti savremenih terapija, jer one ne znače samo produženje života već i njegov kvalitet. Naša je misija da pacijenti sa karcinomom bubrega u Srbiji imaju jednake šanse kao i oboleli u razvijenim evropskim zemljama - ističe Marko Đurić, predsednik Udruženja pacijenata za borbu protiv karcinoma bešike, prostate, testisa i bubrega Urotakt. O karcinomu bubrega - rak bubrega je među 10 najčešćih karcinoma u razvijenim zemljama - čini tri do četiri odsto svih maligniteta - nešto je veća učestalost kod muškaraca nego kod žena - najčešće se javlja u šestoj i sedmoj deceniji života, ali poslednjih godina beleži se porast i kod mlađih generacija - treći je po učestalosti među urološkim malignitetima, posle karcinoma prostate i mokraćne bešike - najsmrtonosniji od svih uroloških kancera - učestalost obolevanja od raka bubrega u poslednjih 50 godina porasla je za čak 126% - u Srbiji se godišnje dijagnostikuje 850-900 obolelih - najčešće su to pacijenti koji imaju više od 50 godina

Desetak nedelja je optimalni period od hirurške intervencije do definitivnog zaokruživanja i početka korišćenja ove terapije kao adjuvantne.