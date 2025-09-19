Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen čudu Svetog arhangela Mihaila.

Jedno od čuda Svetog arhangela Mihaila desilo se na izvoru u Laodikiji oko 300. godine. Kako legenda kaže, jedan neznabožac imao je gluvonemu ćerku, ali mu se, uprkos tome što nije bio hrišćanin, u snu javio arhangel Mihailo koji mu je poručio da ćerka treba da mu se umije na tom izvoru.

On je to i uradio, a ćerka je nakon umivanja izlečena. Posle tog čuda su se i on i ćerka krstili, a on je na tom mestu sagradio je crkvu Svetog arhangela Mihaila koja i danas postoji.

Postoji još jedno čudo koje se i danas prepričava - jedna porodica je nakon dugogodišnjeg čekanja dobila naslednika koji je bio gluvonem, i pored toga, zaostajao je u razvoju.

Foto: Printscreen/Youtube

Svi su im savetovali da ga se odreknu, ali su roditelji rešili da se odsele iz rodnog grada i skrasili se u seocetu u blizini Minska. U blizini kućice bio je potok u koji je, prilikom šetnje sa ocem, dečak upao.

Otac ga je brzo izvukao, a dete je zaplakalo. Otac je bio zgranut i brzo ga odveo do žene, da se i ona uveri u čudo. Roditelji su detetu dali ime Mihail, u čast arhangela, verujući da će mu time obezbediti njegovu zaštitu. Kasnije su saznali da se taj potok zove Mihailovim u čast arhangela Mihaila.

Po crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava "onog koji je kao Bog".

Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni/prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo. Arhangel Mihailo je predvodnik vojske anđela koja je učestvovala u stvaranju sveta i branila čovečanstvo od palih anđela.