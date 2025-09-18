Slušaj vest

Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji Ivan Trifunović sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu inostranih poslova Švajcarske Konfederacije Aleksandre Fazelom.

U srdačnom i konstruktivnom razgovoru razmatrani su bilateralni odnosi između Srbije i Švajcarske, sa naglaskom na unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa – političkom dijalogu, ekonomiji i trgovini, kulturi, obrazovanju, kao i nauci.

Poseban akcenat stavljen je na značaj nauke u diplomatiji, što predstavlja jedan od prioriteta Vlade Švajcarske, uz obostrano iskazanu spremnost za dalje unapređenje saradnje u ovoj oblasti.

Ambasador Trifunović je ovom prilikom zahvalio državnom sekretaru Fazelu na doprinosu i angažovanju švajcarskog kontingenta SWISSCOY u okviru KFOR-a u očuvanju mira i bezbednosti u južnoj pokrajini Srbije, Kosovu i Metohiji. Tom prilikom, ambasador je ukazao i na tešku situaciju nealbanskog stanovništva i izrazio zabrinutost zbog kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava. Preneo je i svoje lične utiske o teškom položaju Srba, u šta se uverio tokom posete Kosovu i Metohiji 2024. godine.

