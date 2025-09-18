Slušaj vest

Prošla je nedelja dana od smrti Čarlija Kirka, jedne od najpoznatijih ličnosti američkog konzervativnog pokreta. Njegova iznenadna smrt izazvala je brojne reakcije širom sveta, a povodom tog događaja oglasio se i princ-naslednik Filip Karađorđević.

"Prošla je nedelja dana od tragične smrti Čarlija Kirka. Borio se za veru, porodicu i slobodu, vrednosti koje i sam duboko poštujem i koje odjekuju u našem srpskom duhu. Neka nas sećanje na njega podseća da ostanemo verni onome što je sveto i trajno, jer upravo doslednost tim vrednostima čuva budućnost našeg naroda i celog sveta", poručio je princ-naslednik Filip.

Kirk je tokom svoje karijere izgradio prepoznatljiv aktivistički stil i okupio veliki broj pristalica, naročito među mladima. Njegova dela i nasleđe, kako ističu njegovi sledbenici, nastaviće da inspirišu generacije koje dolaze.

Princ Filip, čija javna delovanja često nose naglašenu duhovnu i nacionalnu dimenziju, svojim rečima je naglasio vezu između zajedničkih vrednosti i trajnosti koje, kako je istakao, prevazilaze nacionalne granice.

