Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice u manastiru Tumane

Arhimandrit Dimitrije Plećević predstavio je svoju novu knjigu "Ona nikada ne spava", posvećenu čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice. On je istakao da Bogorodica ima posebno mesto u srcima vernika:

- Bogorodica je voljena, posebno njene čudotvorne ikone narod privlače. U Tumanu, zbog ograničenog prostora, nemamo adekvatno rešenje da je postavimo na dominantnom mestu. Kroz lična iskustva primetio sam da mnogi prođu kao da je ne vide, a mnoge prizove da dođu. Ipak se tu traži naše ljubavi i truda - rekao je iguman.

Foto: Kurir Televizija

On je naglasio da vera ne sme da se veže isključivo za čuda:

- Ne možemo se vezati za čudo, hvala Bogu da svetitelji dejstvuju, ali mi smo liturgijska zajednica. Liturgija je centralni događaj. Ja na zajedništvu insistiram i verujem da sva čudesa odatle i izviru. Nema čuda u crkvi koje ne poziva čoveka na večnost - istakao je Plećević.

Govorio je i o tome kako je čudotvorna ikona došla u manastir Tumane:

- Ta ikona je i za mene bila nepoznanica, ali dolaskom u manastir Tumane prvog dana smo imali veliko znamenje vezano za nju. Sestre koje smo mi zamenili su sa meni nejasnim blagoslovom episkopa ponele sa sobom čudotvornu ikonu iz manastira. 24 sata bila je izvan. Narod je znao za nju. Mi smo se osećali kao da je blagodat i blagoslov Presvete Bogorodice iščezao iz manastira. Stav svih je bio da, ukoliko se ikona ne vrati na svoje mesto, nećemo ostati tu. Kada se ikona vratila, kao da je došlo sve na svoje mesto - rekao je iguman, dodavši da je ikona najpre bila u Beogradu, a zatim našla utočište u Miljkovom manastiru kod Svilajnca, odakle je, preko ruskog bratstva, kasnije došla u Tumane.

Plećević se osvrnuo i na priču o uvođenju virtuelnog asistenta Tumanka u manastir:

- Skeptičan sam oko veštačke inteligencije i insistirao sam da bude ograničena na tehnička pitanja. Nikako ne može da daje savete i menja sveštenika. Ispalo je da je virtuelni asistent zamenio žive monahe. Nisam razmišljao da će to toliko odjeknuti - kazao je on.

Humanitarni rad Verskog dobrotvornog starateljstva

Sa druge strane, sveštenik Branislav Jocić govorio je o radu Verskog dobrotvornog starateljstva, koje je humanitarna organizacija Srpske pravoslavne crkve:

- Versko dobrotvorno starateljstvo je humanitarna organizacija SPC. O kuhinjama se takođe brine i Crveni krst, kao i grad i druge organizacije. Postoje socijalno ugroženi koji ne mogu sebi da obezbede dovoljno sredstava za dostojanstven život. Kao crkva prepoznali smo tu potrebu i organizovali kuhinju koja postoji već 15 godina. Svakog dana spremimo 2.000 obroka i delimo ih na pet mesta - rekao je Jocić, navodeći da su to lokacije u Francuskoj, na Karaburmi, Zvezdari, Žarkovu i Bežanijskoj kosi.

Foto: Zorana Jevtić

On je naglasio da svako može da pomogne na različite načine:

- Ko ima višak vremena može da dođe i postane volonter, pomaže u pripremi i podeli hrane. Može da donira hranu, nešto od čega možemo da je pripremimo ili napravimo paket pomoći. Može da pošalje poruku na 2844 u svim mrežama, jedna poruka je jedan obrok, a može i postati mesečni pretplatnik za 500 dinara svakog meseca. Takođe, tu je i prilog od kupovine knjige igumana Dimitrija - objasnio je.

Jocić je naglasio da pomoć mogu da dobiju svi kojima je potrebna, bez obzira na veru i naciju:

- Spisak postoji zbog evidencije koliko hrane je potrebno, ali svako ko dođe i kaže da je gladan, bez obzira na veru i naciju, dobiće obrok. U nekom trenutku identifikujemo lica da bismo znali koliko obroka je potrebno, ne ulazimo u intimu i ne zahtevamo nikakva dokumenta - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Za one koji žele da volontiraju, uputio je jasan poziv:

- Ko želi da volontira, najbolje je doći do Francuske 31, a može se javiti i preko telefona i na mejl. Ko traži obrok, potrebno je da dođe samo u tačno vreme kada se oni dele, od 12 časova do 2 - istakao je sveštenik Jocić.

