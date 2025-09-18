Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas generalnoj probi vojne parade „Snaga jedinstva”, koja će biti održana u subotu, 20. septembra sa početkom u 11 časova, kod Palate Srbija na Novom Beogradu.

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zahvalnost svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji već mesecima učestvuju u pripremama velike vojne parade povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

– Ponosan sam na svakog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u prethodnom periodu dali svoj maksimum i pokazali da su dostojni obeležja koje nose. Koliko je naša vojska poslednjih godina napredovala, građani će moći da vide u subotu, na prostoru kod Palate Srbija i Dunavskog keja, kako bi se uverili u snagu naše vojske koja odlučno stoji na braniku otadžbine. Naši vojnici su ponos Srbije – istakao je ministar Gašić.

Na paradi je angažovano oko 10.000 učesnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Posetioci će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile, a program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.

U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, „orao“, C-295 CASA, Mi-35M i H-145.

Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme biće prikazani i raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva „FK-3“ i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila „Miloš“, „MRAP“, „Lazar 3“, „hamer” i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, modernizovana borbena oklopna vozila pešadije M80 AB1/2, samohodne top-haubice 155 mm NORA, kao i modernizovani protivavionski sistemi PASARS, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi.