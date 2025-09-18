Slušaj vest

Od 17. do 21. septembra 2025. godine u Nižnjem Novgorodu održava se Skupština Svetskog omladinskog festivala (SFO) – međunarodni događaj koji okuplja najperspektivnije mlade lidere iz celog sveta.

Ovo okupljanje je prirodni nastavak velikog festivala održanog u Sočiju u martu 2024. godine, na kojem je učestvovalo više od 20.000 mladih iz 190 zemalja.

Ovogodišnja Skupština ima za cilj da kroz dinamičan program podstakne dijalog, saradnju i razmenu ideja između mladih, uz fokus na tradicionalne vrednosti, multipolarnost i ravnopravne mogućnosti za sve. Očekuje se oko 2.000 učesnika, od kojih će polovina biti iz Rusije, a polovina iz inostranstva.

Među njima su i predstavnici Srbije i Republike Srpske, što je pokazatelj dubokih, viševekovnih veza i prijateljstva naših naroda, koje se neguje kroz kulturu, veru i zajedničke projekte.

U sastavu delegacije Srbije između ostalih je i mlada i talentovana umetnica Marija Spasojević inače član Stručnog umetničkog tima školskog centra ”Gnezdo” za rad sa nadarenom decom "Svete Srbije".

"Prenoseći svoja iskustva na Skupštini koja je stekla kroz rad sa talentovanom decom iz čitavog regiona na programima Svete Srbije kao što su obrazovni kamp na Krfu: ”Stopama naših predaka” i ”Sabranje Svete Srbije” na Adi Ciganliji, ona će imati priliku da posle Nižnjeg Novgoroda obilazeći regione Rusije stekne nova iskustva i obogati svoju umetničku percepciju.

Inače, program će biti savremen i raznovrstan – umesto klasičnih plenarnih sednica, biće organizovani debatni paneli, interaktivne radionice, sportski i kulturni događaji, sa temama od globalnog značaja za mlade", kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR menadžer "Svete Srbije".

Posle centralnog dela u Nižnjem Novgorodu, od 21. do 27. septembra sledi Regionalni program, tokom kojeg će strani učesnici posetiti 10 regiona Rusije: Sankt Peterburg, Ivanovsku, Jaroslavsku, Čeljabinsku i Omsku oblast, kao i Hakasiju, Čečeniju, Mordoviju, Jamalo-Nenecki autonomni okrug i Sahalin. Ovaj segment omogućava mladima da se upoznaju sa kulturnom i nacionalnom raznolikošću Rusije i steknu dublje razumevanje o zemlji domaćinu.

Dmitrij Ivanov, generalni direktor Direkcije Svetskog festivala mladih, istakao je značaj ovog dela programa:

„Nakon Skupa, učesnici će putovati u 10 regiona Rusije – u Ivanovsku, Omsku, Jaroslavsku, Sahalinsku, Čeljabinsku oblast, Republike Mordoviju, Hakasiju, Čečensku Republiku, Jamalo-Nenecki autonomni okrug i Sankt Peterburg.

Regionalni program će pružiti jedinstvenu priliku da se upoznaju sa raznolikošću života u Rusiji. Posebnu pažnju posvećujemo tome da gosti ne samo dobiju objektivne informacije o našoj zemlji, već i lično dožive njeno gostoprimstvo. Program će biti važan korak u jačanju međunarodnih omladinskih veza. Siguran sam da će nakon učešća strana omladina formirati holističku predstavu o mogućnostima za obrazovanje, profesionalni razvoj i kreativnost u našoj zemlji“.

Đina Vesić, direktorka Izdavaštva Bitije, naglasila je važnost učešća srpske delegacije: „Velika nam je čast i radost što će Srbija i Republika Srpska imati svoje predstavnike na Skupštini Svetskog omladinskog festivala u Nižnjem Novgorodu, kao i u Regionalnom programu koji će uslediti posle toga.

U pitanju je izuzetno važan događaj pre svega za budućnost mladih širom sveta. S tim u vezi, želim da izrazim duboku zahvalnost predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu, koji svojim vizionarskim pristupom i snažnim ulaganjem u omladinsku politiku stvara prostor da mladi iz celog sveta grade mostove prijateljstva i saradnje, budući da je upravo po Ukazu predsednika Putina prošle godine u Sočiju održan Svetski omladinski festival, koji je okupio više od dvadeset hiljada mladih lidera iz 190 zemalja. Taj događaj je postavio temelje za kontinuirani razvoj međunarodne saradnje, a ovogodišnja Skupština predstavlja njegov prirodni nastavak".

Govoreći o svojim očekivanjima Marija Spasojević koja se inače u stvaralačkom umetničkom smislu najviše razvila u pirografiji, gravuri i kaligrafiji, ističe da će ovo putovanje između ostalog za nju biti i posebno duhovno iskustvo,te kaže: „Posebno mi je drago što imam priliku da putujem u Rusiju, zemlju koja nam je bliska po veri, kulturi i istoriji. Kao umetnica, doživljavam ovaj put kao priliku da svoje stvaralaštvo obogatim novim duhovnim iskustvom, ali i da podelim dela koja nose poruku vere, ljubavi i bratstva.

"Rusija je za mene više od zemlje – ona je duhovna kolevka koja nas podseća na snagu zajedničke pravoslavne vere i vekovnog jedinstva. Želela bih da istaknem da sam deo organizacije Sveta Srbija, koja kroz kulturne i duhovne aktivnosti neguje naše vrednosti, čuva naše zajedništvo i tradiciju. Zato ovo putovanje doživljavam ne samo kao ličnu radost, već i kao misiju – da kroz umetnost svedočim o večnom prijateljstvu i ljubavi između srpskog i ruskog naroda“, kaže Marija.

Za organizaciju događaja biće zaduženo više od 450 volontera, odabranih među 3.700 prijavljenih iz 54 regiona Rusije. Među njima su mladi koji tek počinju svoje volontersko iskustvo, ali i iskusni „srebrni volonteri“ – neki sa preko 10 godina iskustva, dok najstariji ima čak 78 godina. Njihovo prisustvo simbolizuje zajedništvo i solidarnost, a njihov rad predstavlja „srce festivala“ i garanciju da će svi učesnici poneti nezaboravne utiske.

Skupština Svetskog omladinskog festivala u Nižnjem Novgorodu biće mnogo više od jednog događaja – ona će biti simbol prijateljstva, saradnje i zajedničke vizije sveta u kome mladi imaju glas i priliku da stvaraju budućnost zasnovanu na miru, poštovanju i zajedništvu.