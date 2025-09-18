Očekuje nas novi temperaturni obrt: Nakon kratkotrajnog zahlađenja živa skače i do 33 podeoka, evo i kad! Poznato i kada stižu nepogode s olujnim udarima vetra
Nakon kratkotrajnog zahlađenja, Srbiju narednih dana očekuje sve toplije vreme.
Pod uticajem anticiklona biće vedro i vrlo stabilno.
Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.
Hladna jutra očekuju se do subote, a od nedelje i jutra će otopliti, naročito u košavskom području gde će jugoistočni vetar imati fenski efekat.
Već za vikend maksimalna temperatura u većini predela biće oko 30 stepeni.
Najtoplije će biti početkom sledeće sedmice, maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće i do 32-33°C.
Jugoistočni vetar u košavskom području imaće olujne udare.
U sredu se očekuje naoblačenje i to će biti uvod u promenu vremena.
Uveče u severnim i zapadnim, a u četvrtak i u ostalim predelima naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar.
Od četvrtka osetno svežije, maksimalna temperatura biće u padu i za više od 10 stepeni.
Kurir.rs/Telegraf