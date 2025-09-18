Slušaj vest

Učenici trećeg razreda Geodetske škole u Beogradu tri sata su sedeli u autobusu na krivini u Foči, dok su se roditelji kod kuća našli u panici.

Naime, autobus jedna malo poznate agencije se pokvario! Deca su krenula na ekskurziju u Trebinje, ali im je nešto što bi trebalo po lepom da pamte celog života, već na startu preselo.

Autobus se pokvario i stao nasred puta, na nebezbednom mestu, na uzbrdici i krivini. Tada je bilo oko 18 časova.

I dok su roditelji panično pokušavali da dobiju decu, a mnogi nisu uspevali zbog slabog signala u tom delu, đaci su sedeli i čekali da im stigne zamenski autobus. 

Novo vozilo stiglo je tek posle tri sata čekanja!

Put je nastavljen oko 21 sat.

